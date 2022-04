H. Wade MacLauchlan. Source: Amazon

Le futur juge remplacera le jugeaprès son départ à la retraite.a nommé, l’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, comme président et membre du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada. Il succède à, qui a occupé ce poste durant six années.Ce comité est chargé de désigner des juristes « du plus haut calibre, effectivement bilingues et à l'image de la diversité de notre pays », précise le communiqué émis par le cabinet du premier ministre. Le comité consultatif comprendra désormais un membre supplémentaire nommé par l'Association du Barreau autochtone.Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 13 mai 2022. Le comité consultatif étudiera alors les candidatures. Il soumettra au premier ministre « une liste restreinte de candidats hautement qualifiés pour examen ».Le juge Michael J. Moldaver avait été nommé en 2011. Il prendra sa retraite de la Cour suprême le 1er septembre 2022. Il siégeait auparavant à la Cour d’appel de l’Ontario. Le processus de nomination s’adressera à tous les candidats qualifiés provenant de cette province, afin de respecter le principe conventionnel de la représentation régionale.