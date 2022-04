Me Michael Citrome n’est plus... Source: LinkedIn

Meest décédé subitement à l’âge de 41 ans.Cet avocat spécialiste de la fiscalité s’était joint comme associé à De Grandpré Chait en janvier dernier.Dès l’âge de 17 ans, Michael Citrome avait débuté sa vie professionnelle comme journaliste à la Gazette de Montréal. Il réalisait surtout des articles touchant au domaine des finances. Mais son érudition dépassait la rubrique des affaires: il s’intéressait à la culture japonaise, comme au hip-hop, et à différents styles musicaux.Durant treize années, Michael Citrome publie une chronique financière hebdomadaire dans le Montreal Mirror, jusqu’à la disparition du journal en 2012.Alors qu’il étudie en droit, il participe au développement de babyTEL, un service de téléphonie sur IP pour les réseaux sociaux.Michael Citrome rejoint ensuite Hutchins Legal, un cabinet spécialisé dans le droit autochtone, où il est administrateur commercial. Parallèlement, il conseille l’OBNL Otakuthon, qui organise un festival d’animation à Montréal.En 2011, devenu membre du barreau, Me Michael Citrome intègre l’équipe fiscale de Spiegel Sohmer à Montréal. Il pratique en litige fiscal, en planification fiscale et en fiscalité internationale.Quatre ans plus tard, EY le recrute pour étoffer son équipe de conseillers fiscaux, à Montréal et à Toronto. Il œuvre sur des dossiers de vérifications et d’oppositions fiscales, ainsi que des appels devant la Cour canadienne de l'impôt et la Cour du Québec.Fin 2020, Me Michael Citrome s’envole pour Dubaï, où il devient avocat fiscaliste senior chez Al Tamimi & Company, la plus grande firme juridique au Moyen-Orient.Il restera un an à Dubaï, avant de revenir à Montréal pour rejoindre De Grandpré Chait.« Son départ soudain laisse un vide au sein du cabinet ainsi que pour ceux et celles ayant eu la chance de le côtoyer. Nous nous souviendrons de lui pour ses riches connaissances, sa curiosité et sa grande générosité », salue un communiqué de De Grandpré Chait. Le cabinet n’a pas souhaité faire d’autre commentaire.De nombreux témoignages et hommages saluent la mémoire de Me Michael Citrome sur son avis de décès. « C'était un plaisir de travailler et de collaborer avec Michael pendant son séjour chez EY. Il était aussi, et surtout, une personne formidable. Il donnait toujours de sa personne et restait fidèle à ses valeurs juives », témoigne, associé chez EY.« Michael était un avocat fiscaliste extrêmement intelligent et rusé. (…) Michael était incroyablement cultivé et avait une connaissance encyclopédique d'à peu près tout ce qui existait dans le monde », écrit, avocat en fiscalité chez Miller Thompson.« Michael était un homme extrêmement gentil et intelligent, un collègue et un être humain apprécié. Que sa mémoire soit une bénédiction pour tous ceux qui l'ont connu », salue, avocat fiscaliste chez De Grandpré Chait.Le journaliste que fut Michael Citrome a aussi marqué les esprits. « Je suis dévasté d'avoir appris cette perte prématurée. J'étais le rédacteur en chef de Michael au Mirror et je savais qu'il était un écrivain brillant et fiable, doté d'un grand sens de l'humour et un homme gentil et attentionné. Cela me manquera de ne plus le voir en ville, ni son sourire accueillant », rend hommage, conseiller en affaires publiques à l'Université Concordia.Michael Citrome détenait un juris doctor en common law, un diplôme de droit notarial et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il était également titulaire d’un baccalauréat ès arts en journalisme de l’Université Concordia, et un certificat en études de droit de l’Université de Chine de science politique et de droit.Me Michael Citrome laisse dans le deuil sa conjointe, l’avocate, et leur enfant.