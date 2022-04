Me Mélissa Lewandowski et Me Emily Martin. Source: Site web de Woods

L’équipe de règlement des différends de Woods s’adjoint les services de deux avocates nouvellement assermentées.Mepratique en litige civil et commercial. Elle a exercé chez Renno & Vathilakis, après y avoir œuvré comme étudiante en droit et y avoir fait son stage.Me Lewandowski détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a réalisé un programme d’été à l’Université de Chine de science politique et de droit.Elle est membre du Jeune barreau de Montréal. Barreau 2021, elle s’est impliquée dans l’accompagnement académique et juridique de personnes en difficulté au sein du Service de mentorat de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle a été bénévole dans une clinique juridique du Réseau national d’étudiants pro bono.Meexerce aussi en litige civil et commercial. Elle rejoint Woods après avoir effectué son stage chez Stein Monast, où elle a œuvré à la recherche et à la rédaction dans des dossiers de litige commercial, de litige d’assurance et de droit du transport.Avant de devenir avocate, Emily Martin a été guide-interprète à la Cour Suprême du CanadaMe Martin détient une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa. Elle est en cours d’obtention d’un juris doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal.L’avocate est membre du Jeune barreau de Montréal. Ce barreau 2021 a été vice-présidente aux affaires internes de l’Association étudiante de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa. Elle s’est impliquée dans le programme Grands frères et Grandes sœurs de cette association.