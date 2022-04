BCF

Christian Leblanc et Patricia Hénault. Source: Site web de Fasken

Les nouvelles des bureaux reviennent en force ! Droit-inc vous présente les plus récentes actualités des cabinets, pour vous donner un aperçu des activités en cours au sein des bureaux.Le cabinet BCF Avocats d’affaires a organisé une activité d’équipe la semaine dernière, qui a permis à ses avocats de Québec de troquer leur toge pour le chapeau de… chef !Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedInLe groupe fiscal de Cain Lamarre, composé d’une douzaine d'avocats, part à nouveau à l’aventure !Voyez par vous-mêmes dans les plus récentes vignettes du cabinet.Source : Cain Lamarre / LinkedInet, de Fasken, coorganisent, avec l’avocate, la toute première journée consacrée au droit des médias du Barreau du Québec.L’événement, qui aura lieu le 20 avril prochain, réunira le juge en chef de la Cour suprême,, qui accordera une entrevue à Me Leblanc sur un sujet particulièrement d’actualité : l’importance de la publicité des débats judiciaires.Le cabinet Lavery a souligné la semaine dernière la journée mondiale de la santé. Dans le cadre de la campagne « Notre planète, notre santé » organisée par le World Health Organization, le cabinet nous invite à porter attention sur les mesures à prendre afin de préserver notre santé et celle de la planète ainsi que pour créer un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être.McCarthy Tétrault soulignait la semaine dernière la journée de la visibilité transgenre, une occasion pour le cabinet de célébrer la communauté trans et non binaire et d’encourager la sensibilisation à la transphobie.Source : McCarthy Tétrault / LinkedInConnaissez-vous les nouvelles obligations découlant de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail ?et, de Norton Rose Fulbright, participeront à un webinaire animé par l’avocate-conseil Francine Legault.Les trois avocats présenteront les ajustements à considérer du point de vue des employeurs.