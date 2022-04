Emilie Houle. Source: Facebook

aurait-elle trouvé chaussure à son pied ?L’avocate de Sherbrooke semble avoir suffisamment apprécié son stage chez Devichy Avocats pour y prendre pied : elle vient tout juste d’accepter leur offre d’emploi.« Je n'aurais pas pu imaginer un stage plus formateur et enrichissant, s'exclame-t-elle. Amanda m'a appris tellement de choses, que ce soit de la rédaction aux représentations devant le juge. »Emilie Houle a complété son stage du Barreau sous la direction d’. Elle veut, comme sa mentore, pratiquer en droit familial et protection de la jeunesse.« Je l'ai accompagnée à plusieurs procès. Malgré le fait que nous travaillions de la maison, nous étions pratiquement tous les jours connectées en Meet afin de se faire un plan de match, de discuter des prochaines tâches et de "corriger" ce que j'avais rédigé. »Bachelière en droit à l'Université de Sherbrooke, Me Houle poursuit actuellement une formation en psychologie à l'Université TÉLUQ.Elle a étudié à l’École du Barreau de Sherbrooke.