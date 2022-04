Me Gloriane Blais. Source : Facebook

n’est peut-être plus avocate, mais elle conserve sa plume : l’ex-avocate se tourne vers le Tribunal des professions, dans une déclaration d’appel qu’elle a signalée à Droit-inc. Récemment radiée , Mme Blais demande à recouvrer son titre d’avocate et, surtout, annuler la décision du Conseil d’administration du Barreau la forçant à se soumettre à un examen médical.Rappelons, après avoir exprimé publiquement son accord , qu’elle a finalement refusé de se soumettre à une telle ordonnance , ce qui a poussé le Barreau à suspendre son titre d’avocate.Gloriane Blais, qui est décrite comme « anti-vaccin », allègue détenir une « preuve solide » au sujet de l'inefficacité supposée des vaccins contre la COVID-19. Notons que nous n’avons pas consulté ladite preuve.« Ce n’est pas parce que l’appelante allègue, avec une preuve solide à l’appui, concernant notamment la cause de son client M. (Pascal, NDLR) Antonin à la Cour d’appel du Québec, des énoncés sur les injections covid19 (ou vaccins covid19), sur la pandémie fausse selon la définition scientifique d’une pandémie, sur les tests PCR et des principes appliqués en santé publique, qu’elle doit être soumise à une évaluation psychiatrique et être ainsi radiée. »Mme Blais ajoute qu’il s’agirait, selon elle, d’une « atteinte injustifiée à ses droits fondamentaux ».Le Conseil d’administration du Barreau a ordonné à Mme Blais de se soumettre à un examen médical en février dernier, en vertu de l’article 48 du Code des professions. Cet article stipule que le Conseil d’administration d’un ordre professionnel « peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre (...) lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession. »Le Barreau a finalement radié Mme Blais en vertu de l’article 51, en raison de son refus de se soumettre à un examen médical.Mme Blais, qui nous a pourtant transmis sa publication Facebook, nous a spécifié qu’elle ne ferait pas d’entrevue. Contacté par Droit-inc, le Barreau n’avait pas répondu à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.Dans sa déclaration, qu’elle a elle-même déposée en ligne, Mme Blais allègue que l’article 48 cité ci-haut est « inconstitutionnel » et « invalide ». Elle considère qu’il accorde un pouvoir « beaucoup trop large » au Conseil d’administration du Barreau, à qui elle reproche aussi d’être impartial.Source : Gloriane Blais / Facebook« Comment peut-on être impartial lorsqu’on ne lie même pas la preuve de la partie concernée ? », se questionne-t-elle.Outre l’enjeu de la vaccination, elle reproche aussi au Barreau et au syndic adjointde ne pas avoir lu sa « preuve solide » dans un dossier qu’elle a perdu où elle reproche au juge, de la Cour supérieure, d’avoir fait preuve de « partialité ».Elle fait l’objet, dans ce dossier, d’une plainte disciplinaire pour « manque à son devoir de soutenir les tribunaux », selon TVA Nouvelles. C’est Me Gagnon qui a déposé en 2021 les deux plaintes disciplinaires qui visent Mme Blais.C’est d’ailleurs Daniel Gagnon qui aurait demandé au Conseil d’administration du Barreau d’ordonner un examen médical à Mme Blais, selon ce qu’elle soutient dans sa déclaration d’appel.