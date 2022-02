Me Gloriane Blais. Source : Facebook

Gloriane Blais renonce à participer à l’« ordonnance d’évaluation psychiatrique » qu’aurait commandée le Conseil d’administration du Barreau du Québec. C’est ce que révèle une lettre qu’elle aurait transmise à la bâtonnière du Québec, Catherine Claveau.Me Blais a transmis une copie de cette lettre à la salle de rédaction de Droit-inc, plus tôt la semaine dernière.« De notre côté, nous souhaitons continuer à contribuer à notre système de justice canadien par notre intégrité, notre sens profond de la justice et notre voix. Conséquemment, nous souhaitons immensément conserver notre titre d’avocate que nous détenons depuis mai 1999. Mais, nous ne nous conformerons pas à une ordonnance qui n’a aucun bon sens, votre ordonnance d’évaluation psychiatrique à notre encontre. C’est une atteinte à notre dignité et à notre intégrité psychique (...) », mentionne un extrait de sa missive.Droit-inc rapportait la semaine dernière que Gloriane Blais serait visée par une ordonnance d’un « examen médical », commandée par le Conseil d’administration du Barreau.Elle a d’abord affirmé dans une vidéo qu’elle participerait à cette évaluation. Elle se serait ravisée après deux audiences qui auraient eu lieu avec le Conseil d’administration le 9 et le 14 février dernier.