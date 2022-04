Me Jean-Pierre Colpron. Source: Norton Rose Fulbright

Me, associé principal chez Norton Rose Fulbright, s’est éteint à l’âge de 62 ans.L’avocat était associé dans le groupe Droit des affaires du cabinet. Me Colpron détenait un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Ce barreau 1982 avait débuté sa carrière au cabinet Pouliot Mercure, devenu Miller Thomson. Il se joint successivement à Lavery puis à Desjardins Ducharme.En 1998, Me Colpron rejoint le cabinet Ogilvy Renault, qui a fusionné ensuite au sein de Norton Rose Fulbright en 2011.En 2008, Jean-Pierre Colpron avait été nommé associé principal chez Ogilvy Renault.« Il détenait des connaissances encyclopédiques en droit des affaires et en droit des sociétés », salue, associé principal chez Norton Rose Fulbright à Montréal.Jules Charette a côtoyé Jean-Pierre Colpron tout au long de sa carrière… et même auparavant. «Je l'ai connu au début de nos études secondaires, c'était en septembre 1970. Il a été mon confrère de classe, d’université, un ami, un collègue de travail, un associé. J'ai eu une longue relation d'amitié avec lui », évoque Me Charette.Me Colpron représente de nombreuses entreprises dans des dossiers stratégiques. Au cours de la crise financière de 2008-2009, la Caisse de dépôt et placement le consulte.« Jean-Pierre a appuyé la Caisse dans le dossier de la restructuration du marché du papier commercial, une crise de liquidités majeure sur les marchés financiers », rappelle Me Charette, qui souligne également que Me Colpron a « conseillé le Cirque du Soleil à toutes les étapes importantes de son évolution ». L’avocat aura aussi accompagné Rona durant de nombreuses années.Me Jean-Pierre Colpron avait siégé au comité exécutif du cabinet montréalais de Norton Rose Fulbright entre 2006 et 2011. « Il a été un mentor incomparable pour plusieurs jeunes avocats », témoigne Jules Charette. « Jean-Pierre a laissé sa marque au cabinet. Il était très apprécié des clients qu’il servait. »« Tes précieuses lumières s’en vont éclairer d’autres cieux. Merci de t’avoir été si dévoué à mes côtés pendant de nombreuses années », salue, ancien directeur des Fusions & acquisitions chez Rona, sur la page de condoléances.« J'ai côtoyé Jean-Pierre à l'Université de Montréal, chez Lavery et chez Desjardins Ducharme Stein Monast, relate l’avocat à la retraite. Nous avons même été voisins, à une certaine époque. Je suis triste d'apprendre cette nouvelle. Un type formidable. Humble. Intègre. Une intelligence supérieure. Et quel juriste! Discuter de concepts juridiques avec lui était un plaisir garanti! J'ai tellement appris à ses côtés. Encore merci pour les nombreux Lalande-de-Pomerol dont tu me faisais cadeau; je pensais à toi, chaque fois que j'en buvais! »Me Jean-Pierre Colpron laisse dans le deuil sa conjointe Michèle Faille.