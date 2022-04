Céline Legendre. Source: Site web d’Osler

troque son titre de Maître pour celui de juge. C’est en effet le 27 avril que le ministre fédéral de la Justice David Lametti qu’elle deviendrait juge puînée de la Cour supérieure pour le district de Montréal.Elle remplace ainsi le juge, qui devenait en janvier dernier juge surnuméraire.Barreau 2001, Céline Legendre a commencé sa pratique chez McCarthy Tétrault, d’abord comme stagiaire, ensuite comme avocate et finalement comme associée.Elle venait gonfler les rangs du bureau montréalais d’Osler en mars 2019 à titre d’associée de son groupe de litige et règlement de différends. Ironie du sort, c’est justement pour combler des départs pour la magistrature que Céline Legendre avait été recrutée.« J'étais arrivée à un stade de ma carrière où j'avais développé une belle expertise. Une belle opportunité s'est présentée chez Osler à la suite de plusieurs nominations à la magistrature », expliquait-elle à Droit-Inc à l’époque.Sa pratique était axée sur le litige commercial et les actions collectives, dans lesquelles elle représentait notamment des clients des secteurs financiers, du commerce au détail, de la technologie et de l’énergie. Chez Osler, elle a ainsi fait partie des groupes de pratique de défense en actions collectives, en protection de la vie privée et des renseignements personnels et en gestion de l'information.Elle a également pratiqué dans des domaines tels la gouvernance d'entreprise, les valeurs mobilières, la responsabilité du fait des produits, la responsabilité professionnelle et à la concurrence. Elle a aussi travaillé sur des questions de concurrence liées à des pratiques commerciales trompeuses, à des activités de cartel présumées, à des enquêtes internes et à des divulgations fautives, ce qui l’a fait accompagner des tout au long d’enquêtes réglementaires .Céline Legendre est également une avocate établie qui défend régulièrement les clients devant les tribunaux de première instance et d’appel et devant les tribunaux administratifs et réglementaires. Elle représente des clients importants dans différents secteurs, dont ceux des services financiers, du commerce au détail, de la technologie et de l’énergie.The Canadian Legal Lexpert Directory et Benchmark Litigation Canada ont reconnu son travail dans les secteurs des actions collectives et des litiges en droit commercial et des sociétés.La juge Céline Legendre a étudié à l’Université de Montréal, où elle a complété un diplôme en sciences politiques en 1997 et obtenu son diplôme de droit en 2000.Jointe dans les minutes suivant sa nomination à la magistrature par Droit-Inc, Céline Legendre a évoqué le « tourbillon » qui balayait alors son agenda professionnel pour expliquer qu’elle ne pouvait pas répondre rapidement à nos questions. Dès leur nomination, les nouveaux juges doivent en effet délaisser leurs activités professionnelles, leurs clients et leurs associés le plus rapidement possible.Concurremment à sa pratique, elle a présidé le conseil régional de Conservation de la nature Canada, avec qui elle collabore depuis 2016. L'environnement est une cause qui lui tient particulièrement à cœur.« J'ai quatre enfants et ma vie gravite autour de la famille et du travail. C'est primordial pour moi de contribuer à notre communauté et au bien-être de la collectivité », a-t-elle expliqué à Droit-Inc lors de son arrivée chez Osler.