Régent Patry. Source: Complexe Aeterna

L’avocat à la retraites’est éteint à l’âge de 90 ans.Né à Bouchette, en Outaouais, il obtient une licence en droit de l’Université d’Ottawa en 1956. Admis au Barreau l’année suivante, il ouvre un cabinet en 1958 à Maniwaki.L’avocat se lance en politique, devenant le plus jeune candidat en campagne au Canada. Son engagement politique se fait en soutien àet àIl reviendra plus rapidement que prévu à la pratique du droit. Parallèlement, Régent Patry retourne aux études pour décrocher une maîtrise en droit public de l’Université d’Ottawa. Le Conseil de la langue française publie alors son mémoire sous le titre « La législation linguistique fédérale ».Après 15 ans de pratique privée, Me Patry poursuit sa carrière d’avocat au Port de Montréal. Il rejoint ensuite le ministère de la Justice au début des années 1990, alors que c’estqui est la ministre de la Justice.Au ministère, Régent Patry s’intéresse à la défense et à la promotion de la langue française. Il devient traducteur au Secrétariat d’état affecté à la Cour suprême; d’abord comme arrêtiste.Par la suite, Me Patry est nommé coordonnateur du Programme de l’administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO), une fonction qu’il occupe durant 13 années. Il était chargé de coordonner les ressources pour s’assurer de la bonne marche des comités. Oeuvrant avec les gouvernements provinciaux et le Secrétariat d’État, il était appelé « Monsieur PAJLO ».Me Régent Patry aura participé à la normalisation de la terminologie française de la common law, en contribuant à l’analyse terminologique et en rédigeant des ouvrages de référence.Régent Patry rejoint son épouse durant 63 années,, décédée deux mois avant lui. Il laisse dans le deuil son fils, son beau-fils, et ses deux petits-enfants.