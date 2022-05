Me Elizabeth Pilon et Me Asheley Taylor. Source: stikeman.com

Huit cabinets sur le coup!



Pas moins de huit cabinets représentent les diverses parties de l’Université Laurentienne dans ce dossier. Il y a quatre pour la seule université, soit THORNTON GROUT FINNIGAN, HICKS MORLEY, DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG et GOLDBLATT PARTNERS tandis que LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN représente son conseil des gouverneurs, RYDER WRIGHT BLAIR & HOLMES l’association facultaire, et WRIGHT HENRY le syndicat des employés de l’université.



À cela s’ajoutent les cabinets représentants les créanciers de l’université et diverses parties au dossier, parmi lesquels on retrouve FASKEN, CHAITONS, BLAKES, MCMILLAN, DENTONS, BORDEN LADNER GERVAIS, CASSELS BROCK, NORTON ROSE FULBRIGHT, GOODMANS, pour ne nommer que ceux-là.



La liste des cabinets parties à la restructuration fait une vingtaine de pages dans l’Avis de motion déposée par E&Y le 29 avril dernier.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans le mémoire de frais déposé en cour supérieure de l’Ontario par les avocats de Stikeman Elliott, qui représentent E&Y dans le dossier de la restructuration de l’Université Laurentienne, à Sudbury.L’université, croulant sous des dettes de quelque 321 millions de dollars, s’est placée l’an dernier sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Menée de février à décembre 2021, l’importante restructuration financière menée par E&Y vient d’être facturée par le cabinet comptable et ses avocats.Les aspects juridiques du dossier ont été menés par les associés torontois de Stikemanet, deux figures de proue de la restructuration et de l’insolvabilité au pays, selon Chambers.Le mémoire de frais sur lequel la Cour supérieure de l’Ontario devra se prononcer le 11 mai prochain totalise des frais de 9,9 millions de dollars. De cette somme, environ le tiers porte sur les heures facturées par Stikeman et sont réclamées à l’Université Laurentienne.Stikeman facture en moyenne 900 dollars l’heure pour les 3 000 heures passées à s’occuper de la restructuration de l’université, pour un total de 2,8 millions. Cependant, les deux avocats qui ont facturé 70 % des heures, les associés Elizabeth Pilon et Ashley Taylor, exigent un taux horaire de 1 125 dollars.Ce sont des frais « raisonnables », et comparables à ceux exigés par la concurrence, indique le document.Ashley Taylor, principal responsable des aspects juridiques du dossier pour le compte de E&Y, a ainsi passé plus de 1 100 heures sur la restructuration, pour lesquelles il a empoché 1,3 million de dollars.Quant à Elisabeth Pilon, qui dirige le groupe sur l’insolvabilité de Stikeman à Toronto, elle facturait également 1 125 dollars l’heure. Les 621 heures passées sur le dossier lui ont rapporté 700 000 dollars.Une autre associée de Stikeman,, qui n’a consacré que 142 heures au dossier, réclame pour sa part 950 dollars l’heure. Six autres avocats du cabinet facturent pour leur part un taux horaire allant de 500 à 695 dollars. Les deux stagiaires affectés au dossier coûtent quant à eux 375 dollars l’heure, et totalisent à eux deux un peu plus de 20 000 dollars d’honoraires.En comparaison, l’associée de E&Y responsable du dossier,, a facturé 875 $ l’heure pour les quelque 2 100 heures passées sur la restructuration de l’Université Laurentienne. La spécialiste de l’insolvabilité a ainsi empoché 1,87 million de dollars pour son travail.Les associés et directeurs de E&Y facturent de 400 à 725 dollars l’heure pour leur travail. Quant aux employés senior affectés au dossier, leur taux horaire s’établit à 200 dollars l’heure, apprend-on du mémoire déposé la semaine dernière.Dans le document déposé en cour, E&Y soutient que son travail à permis des économies de quelque 40 millions de dollars à l’Université Laurentienne.Radio-Canada citait en outre un courriel envoyé par l’université affirmant que ces « dépenses sont largement compensées par les économies réalisées » par la restructuration.