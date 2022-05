Mes Jean-Marc Lacourcière, Bruce Johnston et Philippe Trudel. Source: tjl.quebec

Des citoyens importunés par le bruit des courses de voitures au circuit Mont-Tremblant ont déposé une deuxième demande d’action collective contre les propriétaires de la piste en raison de la pollution sonore persistante qui nuit à leur qualité de vie.Dans les documents déposés au palais de justice de Montréal, les plaignants affirment qu’ils doivent endurer depuis près de 20 ans le bruit des voitures de course, ce qui « empoisonne » leur qualité de vie, déplorent-ils.Au moins 306 résidents du secteur seraient importunés par le bruit qui émane du circuit automobile, selon les documents. Comme la précédente, cette demande d’action collective a été déposée par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance. Les avocats qui pilotent le dossier sontetIl y a deux ans, les résidents du secteur avaient obtenu gain de cause lors du dépôt d’une première action collective.Reconnaissant la nuisance sonore, la Cour supérieure du Québec leur avait octroyé une compensation financière pour compenser les inconvénients subis par les niveaux de bruits élevés générés par le circuit.La décision a cependant été portée en appel par les propriétaires et exploitants.Dans cette nouvelle demande, l'Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie allègue subir encore le « bruit excessif » émanant de la piste de course et souhaite être compensée pour le « trouble anormal » vécu par les résidents du secteur au cours des dernières années.Le groupe reproche également aux gestionnaires du circuit Mont-Tremblant d'avoir « manœuvré frauduleusement » afin de se rendre insolvables dans le but d’éviter de devoir payer des indemnités aux membres de la première action collective.Les résidents demandent aussi au tribunal une injonction afin que le bruit émanant du circuit de course respecte le « seuil de normalité » fixé par la Cour supérieure.Le circuit automobile de Mont-Tremblant a été construit en 1964.Il a accueilli plusieurs grands événements automobiles d’ampleur nationale et internationale à cette époque. Avec les années, le circuit est cependant devenu désuet et n’accueillait plus que des événements d'entreprises et des leçons de pilotage.Le terrain qui devait être zoné résidentiel vers la fin des années 1990 est finalement demeuré une piste de course lorsque Leo Stroll, le grand-père du pilote de formule 1 Lance Stroll, l’a acquis en 1999.Le père de, Lawrence, un milliardaire canadien grand amateur de course automobile, a fait rénover le circuit en 2000 et en 2001, et c’est depuis que les plaintes pour nuisance sonores s’accumulent parmi les résidents de Mont-Tremblant, apprend-on dans les documents déposés au palais de justice de Montréal.