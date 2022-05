Mes Isabelle Cartier, Étienne Gabrysz-Forget, Gabrielle Chaput et Dalia Boussouira. Sources: Archives et Morency Société d'avocats

D’abord, Me Isabelle Cartier rejoint l’équipe de Morency Société d’avocats et amène avec elle un bagage de plus de 30 ans de pratique. Elle se spécialise dans le droit de la construction et accompagne les fabricants et entrepreneurs en construction dans leurs activités professionnelles.Me Cartier propose également son expertise en droit matrimonial.Barreau 1990, Me Cartier détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a débuté sa carrière à Longueuil chez Brassard Roy Gagnon au début des années 1990, où elle a passé 7 ans. Elle s’est ensuite jointe à Laframboise Gutkin, où elle fût avocate, puis associée, passant 19 ans dans le cabinet.Elle a passé les cinq dernières années chez BMA Avocats, à Longueuil, où elle exerçait principalement en droit de la construction.Mese joint également à Morency, au bureau de Montréal. Barreau 2017, Me Gabrysz-Forget se joint à l’équipe de litige civil et commercial, où il pratique notamment en droit de la construction, en droit bancaire et en droit immobilier.Étienne Gabrysz-Forget n’en est pas à son premier cabinet puisqu’il a notamment œuvré ces dernières années chez Cain Lamarre, Robinson Sheppard Shapiro et chez Robillard avocats. Bachelier de l’Université de Montréal, il a travaillé durant ses études sur la Colline parlementaire auprès de la sénatriceQuant à Me Gabrielle Chaput , elle poursuit sa pratique chez Morency en litige civil et commercial. Elle vient de passer les deux dernières années chez Dunton Rainville, où elle a été avocate de litige après y avoir effectué son stage.Barreau 2020, elle a complété son droit à l’Université Laval en 2019. Elle fût par ailleurs étudiante en droit à l’Industrielle Alliance pendant ses études.Me Chaput pratiquera principalement en droit de la construction et en responsabilité civile et professionnelle, notamment des ingénieurs et architectes, ainsi que dans les domaines du litige immobilier, commercial, actionnarial, entre autres.Enfin, Me Dalia Boussouira vient gonfler les rangs de l’équipe de Morency à titre d’avocate-adjointe. Elle complétait l’an dernier son stage auprès des Services Juridiques Inter Rives.Diplômée de l’Université d’Ottawa, elle y a complété le droit, et le droit civil en 2018. La Barreau 2021 pratique en droit commercial et en droit des compagnies et des sociétés.Elle fût auparavant assistante juridique chez Me Sarah Desabrais Avocate, pour ensuite joindre les rangs de Larouche et Associés en tant qu’assistante.