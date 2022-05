Me Louis Morisset est l'avocat le mieux payé du gouvernement! Photo : Site web de l’Autorité des marchés financiers

Carole Arav, Benoit Dagenais, Line Drouin, Manuelle Oudar et Brigitte Pelletier.

Méthodologie : Droit-Inc a identifié 65 membres du Barreau parmi les 427 inscriptions à la liste des titulaires d’emploi supérieur du Québec, une liste publiée annuellement portant sur les salaires annuels, les indemnités et les allocations des titulaires en fonction au 15 mai dernier. Notre recensement n’est pas exhaustif, puisque nous avons ciblé seulement les ministère et les charges à caractère juridique, et que ne sont pas toutes les inscriptions au Tableau de l’Ordre qui sont rendues publiques.

La rémunération des titulaires d’emplois supérieurs pour l’année 2022 a été récemment publiée par le ministère du Conseil exécutif du Québec.Droit-Inc a identifié 65 membres du Barreau du Québec parmi les 427 titulaires d’emplois supérieurs, qui touchent un total de 12,4 millions de dollars par année, soit quelque 191 000 dollars en moyenne.Les avocats identifiés par Droit-Inc composent 15 % des titulaires d’emplois supérieurs, mais seulement 8 % de la masse salariale. C’est ce qui explique en partie qu’ils touchent un salaire moyen moindre que leurs collègues des autres professions, lesquelles perçoivent en moyenne plus de 300 000 dollars par an.Ces données ne comprennent pas la totalité des charges et traitements consentis aux divers mandarins québécois, tels les régimes de retraite et d’assurance. Certains perçoivent également des indemnités pour les séjours, la voiture et diverses primes totalisant souvent plus de 10 000 dollars, dont nous ne tenons pas compte ici.Des présidences de commissions aux régisseurs en passant par les commissaires et les sous-ministres, tous les salaires et les allocations versées aux titulaires d’un emploi supérieur sont rendus publics.C’est toujours et encore le PDG de l’Autorité des marchés financiersqui prend la tête, avec un salaire annuel de 465 905 dollars, en vigueur au 31 mars 2022. Me Morisset, qui domine l’échelle salariale de nos palmarès depuis quelques années déjà, voit son salaire stagner pour une deuxième consécutive.La négociatrice en chef du gouvernement Megrimpe les échelons, alors qu’elle affiche une rémunération de 230 091 dollars en 2022, une augmentation de 3% par rapport aux années précédentes. Alors que Me Lapointe y figurait habituellement en milieu de peloton, Droit-Inc constate qu’elle a effectué une belle remontée depuis 2018-2019 , à notre palmarès alors qu’elle touchait 199 000 dollars.Cinq autres membres de l’ordre professionnel se partage cette deuxième place avec un salaire annuel de 230 091 $. Me, sous-ministre au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Me, sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Me, sous-ministre et sous-procureure générale au ministère de la Justice, Me, présidente et chef de la direction de la CNESST, et Me, sous-ministre au Ministère de la Sécurité publique, conservent le même salaire que l’an passé En queue de peloton, avec un salaire de 223 118 dollars, soit le même que l’an dernier, on retrouve Me, sous-ministre au ministère de la Famille, Me, secrétaire générale associée et greffière adjointe au ministère du Conseil exécutif, et Me, PDG de la Régie de l’Assurance-maladie.Notons par ailleurs que quelques autres avocats se hissent dans le club sélect des avocats de l’État touchant plus de 200 000 dollars.Ainsi, Me, présidente du Tribunal administratif du travail, et Me, Directeur général des élections, toucheront 210 211 dollars par an. Dans le cas de Me Reid, sa rémunération n’a pas bougé depuis l’année financière 2020.Viennent ensuite Me, président du Tribunal administratif du Québec, et Me, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui touchent chacun un salaire annuel de 206 841 dollars cette année. Me Michel remplace Meà la tête du DPCP, laquelle touchait 223 118 dollars au moment de prendre sa retraite.