Marie-Claude Perreault, Anny Bernier, Sophie Lamarre, Christine Dubé, Julie Biron et Julie Sénécal. Sources: LinkedIn et sites web de Norton Rose Fulbright et de l’Université de Montréal

Six nouvelles avocates font leur entrée dans la fonction publique québécoise. Le Conseil des ministres a procédé, le 12 et 19 mai dernier, aux nominations de, d’, de, de, deet deMe Perreault est nommée membre du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.Elle est depuis cette année vice-présidente au travail et aux affaires juridiques au Conseil du patronat du Québec. Elle exerce au sein de sa propre étude, MC Perreault, depuis l’an dernier, après un bref passage chez RPGL Avocats.Marie-Claude Perreault a été associée en droit du travail et santé et sécurité au travail chez Lavery entre 1990 et 2013.Anny Bernier est nommée, à compter du 23 mai 2022, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Mme Bernier est depuis 2020 procureure en chef au Bureau du directeur au DPCP.Me Bernier a travaillé entre 2011 et 2017 pour le ministère de la Justice du Canada comme conseillère juridique et gestionnaire de l’équipe des procédures criminelles. Après avoir travaillé comme conseillère juridique à la Gendarmerie royale du Canada, elle a été à l’emploi de la Cour municipale de Québec et de Lévis.Anny Bernier a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2000.Sophie Lamarre est nommée, à compter du 23 mai 2022, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Mme Lamarre est procureure en chef au Bureau des affaires de la jeunesse au Directeur des poursuites criminelles et pénales.Me Lamarre a travaillé comme avocate en pratique privée pour Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw entre 1995 et 2000.Elle œuvre depuis la même année pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales.Christine Dubé est nommée, à compter du 30 mai 2022, membre du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Dubé est avocate-conseil chez Norton Rose Fulbright Canada, depuis 1998.Elle a été conseillère juridique à la Commission des valeurs mobilières du Québec entre 1991 et 1998.Me Dubé a complété sa licence en droit en 1986 à l’UQÀM.Julie Biron est nommée, à compter du 30 mai 2022, membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers. Me Biron est depuis 2018 professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle était auparavant professeure adjointe.Bachelière de l’Université de Sherbrooke, Me Biron a complété sa maîtrise en droit des affaires et son doctorat en droit à l’Université de Montréal.Julie Senécal est nommée membre du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec.Me Senécal travaille à la Corporation des maîtres électriciens du Québec depuis 2002. Directrice des affaires juridiques jusqu’en 2013, avant d’occuper le poste de directrice générale adjointe et secrétaire générale.Elle est depuis 2022 directrice générale et vice-présidente exécutive.Barreau 1996, elle a complété sa formation en droit à l’Université de Sherbrooke.