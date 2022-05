Les associés de Montréal Alexandre Forest et Francois Viau ainsi que l’avocat Ilias Hmimas. Source: Site web de Gowling WLG

Bruno Duguay et Francis Lecomte. Sources: Site web de Novacap et LinkedIn

Décernés par Lexpert, les prix Canadian Law Awards célèbrent annuellement les meilleurs de la profession. Ils soulignent le travail des cabinets d’avocats, des équipes juridiques internes et des juristes de partout au pays, ainsi que leurs opérations marquantes au cours de la dernière année.Des centaines de candidatures ont été reçues d’un océan à l’autre. L’annonce des prix a été faite lors d’un gala tenu en présentiel le 19 mai. Voici les Québécois qui s’y sont démarqués.Lavery a été couronné du titre de cabinet québécois de l’année. Il s’agit d’un triplé pour Lavery dans cette catégorie : c’est la troisième année consécutive qu’il rafle cette nomination.Dans un communiqué, la firme estime que « cette reconnaissance est un témoignage de notre service client et du talent d’exception de nos avocats ».Les cabinets Galileo Partners et Langlois Avocats ont aussi reçu une mention d’excellence dans cette catégorie.Gowling WLG a remporté le prix Opération de l’année – insolvabilité et restructuration. Le jury souligne ainsi le travail du cabinet dans le cadre de l’opération de restructuration du Groupe Dynamite, en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et du chapitre 15.Les associés de Montréaletainsi que l’avocat, agissaient pour le compte de plusieurs propriétaires d’immeubles dans ce dossier.Dans un communiqué, Gowling WLG remarque que « la victoire des locateurs devant la Cour a créé un précédent remarquable pour toutes les restructurations ayant lieu dans le secteur du commerce de détail pendant la pandémie de la COVID-19 ».Le bureau de Montréal de Norton Rose Fulbright a de son côté conseillé Deloitte Restructuration en sa qualité de contrôleur dans cette opération. L’équipe comprenaitetLes avocats de McCarthy Tétrault étaient également impliqués dans cette transaction.Même si les Québécois ne sont pas ressortis vainqueurs dans toutes les catégories, plusieurs mentions d’excellence ont été remises à des cabinets d’ici.L’équipe des affaires juridiques de Novacap, sous la direction de, a par exemple été sélectionnée parmi les finalistes dans la catégorie Département juridique de l'année pour les banques et les institutions financières.Les avocats internes d’Ivanhoé Cambridge se sont aussi démarqués dans les catégories Innovation du département juridique et Département de droit canadien de l’année, tout comme, lauréat d’excellence dans la catégorie Chef du département juridique de l’année., de la société en commandite Airbus Canada, se trouvait à ses côtés.