Étienne Morissette, Dominique Marcoux et Lynn Wazzan. Source: LinkedIn

De Grandpré Jolicoeur s’agrandit. Le cabinet fondé en 2003 annonce l’embauche d’un nouvel avocat et de deux nouveaux notaires.exerce désormais au sein de l’équipe de litige du cabinet. Le barreau 2021 concentre sa pratique sur le litige civil et commercial, le droit de la copropriété et le droit immobilier.Me Morissette a participé à plusieurs concours de plaidoirie depuis son entrée à la Faculté de droit. Il a amorcé sa carrière comme avocat en litige civil et commercial chez Fournier Avocat, où il a piloté des dossiers de A à Z, de la mise en demeure à la plaidoirie au mérite.De Grandpré Jolicoeur pourra bénéficier de ses talents de négociateur et de plaideur en le laissant accompagner des entreprises et des particuliers aux prises avec des différends.Le cabinet accueille également le notaireau sein de l’équipe notariale et de droit de la copropriété du cabinet.Ce dernier exerce principalement en droit immobilier et se spécialise en financement immobilier, en copropriété divise et indivise. Me Marcoux a travaillé pour différents cabinets de notaires avant de se joindre à De Grandpré Jolicoeur.Membre de la Chambre des notaires depuis 2019, il pourra mettre à profit son expérience dans les domaines traditionnels du droit notarial dans ses nouvelles fonctions.La notairecomplète le trio. Membre de la Chambre des notaires depuis 2013, elle se spécialise en droit immobilier depuis le début de sa pratique.Celle qui détient près de dix ans d’expérience en transactions immobilières se penche notamment sur des dossiers de financement, d’acquisitions et de vente de projets multi-résidentiels, commerciaux et industriels.Comme Me Wazzan en connaît un rayon sur la planification successorale, elle représente un atout majeur pour le cabinet.