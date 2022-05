Me Bruno Grenier. Source: LinkedIn

Un demandeur réclame à la Cour supérieure la possibilité de mener une action collective contre le loueur U-Haul., un résident de Montmagny, allègue que U-Haul lui a facturé des frais environnementaux obligatoires qui ne figuraient pas dans le prix proposé initialement par la firme de location de véhicules.M. Derome est représenté par Meet Medu cabinet Grenier Verbauwhede Avocats, ainsi que par Medu cabinet Hadekel Shams.Le demandeur dit avoir effectué une location interurbaine d’un camion de 20 pieds pour un usage personnel, sur le site Internet de U-Haul le 11 juillet 2021. M. Derome affirme avoir cliqué sur une annonce avançant un prix de 165$, en acceptant l’option d’exonération de responsabilité en cas de dommages au prix de 32 $.Cependant, il assure avoir reçu une facture finale totalisant ces 197$, mais auxquels se sont ajoutés des frais supplémentaires de 5$ présentés comme des frais environnementaux.La demande en autorisation d'action collective allègue donc « que le premier prix annoncé pour les locations « interurbaines » (…) est incomplet, et contient des frais non- divulgués sous forme de « frais environnementaux » qui n’ont pas été annoncés dans le prix initial. »Cet écart contrevient à l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur « car le prix exigé aux membres du groupe était systématiquement plus élevé que le prix annoncé », indique la demande déposée conjointement par le cabinet Grenier Verbauwhede et le cabinet Hadekel Shams.Le demandeur recherche le versement d'une compensation de cinq dollars, ainsi que le paiement de dommages punitifs « pour une somme à être déterminée selon la preuve qui sera administrée ».