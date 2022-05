Me Élyse Turgeon. Source: LinkedIn

Me Antoine Berthelot. Source: LinkedIn

Me Geneviève Drapeau. Source: Collège Ahuntsic

Me Monia Minville. Source: LinkedIn

Me Karine Poulin. Source: LinkedIn

Sept avocats sont désignés pour siéger dans des tribunaux administratifs.Meest nommée membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF). Elle était membre et vice-présidente de ce tribunal depuis 2017.« Ayant récemment décidé de prendre ma retraite à la fin de mon mandat actuel, cette nomination à temps partiel me permettra de continuer à soutenir la mission du Tribunal tout en réalisant ce magnifique projet qu'est la retraite. C'est ainsi la tête pleine d'idées et de projets que j'entreprendrai prochainement cette nouvelle vie qui s'offre à moi », explique Me Turgeon dans un billet sur LinkedIn.L’avocate a entamé sa carrière en pratique privée, d’abord chez Turcotte, Nolet, Perras, puis chez Charbonneau, Archambault, avant de rejoindre le cabinet Fraticelli & associés.En 1997, Me Élyse Turgeon rejoint le service du contentieux de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Elle y devient avocate au bureau du conseiller juridique principal et direction de la législation et de la réglementation.C’est ensuite à l’Autorité des marchés financiers (AMF) que Me Turgeon poursuit son parcours. Elle y est nommée directrice des affaires juridiques, un poste qu’elle quitte en 2017 pour rejoindre le TMF.Me Élyse Turgeon détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Le conseil des ministres a également nommé six avocats au Tribunal administratif du travail.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Il est avocat à la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers (section locale 9).Il a débuté sa carrière comme avocat à la Commission de la santé et sécurité du travail. Il exerce ensuite successivement chez Groupe Gaudreault avocats, à l’Association de la construction du Québec, chez Vaillancourt Riou et associés, puis chez Cain Lamarre Casgrain Wells. C’est en 2011, qu’il a rejoint la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers.Me Antoine Berthelot détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est secrétaire générale et directrice des affaires juridiques du Collège Ahuntsic.Après des débuts en pratique privée, elle s’est tournée vers le monde de l’éducation. Avocate à l’Étude légale Stewart Istvanffy puis chez Groupe Gaudreault Avocats, Me Drapeau devient ensuite négociatrice à la Banque Nationale du Canada.C’est alors qu’elle rejoint la Fédération des cégeps comme avocate. Après un passage à l’Université de Montréal en 2017, elle revient à la Fédération des cégeps comme avocate et négociatrice. C ‘est deux ans plus tard qu’elle arrive au Collège Ahuntsic.Me Geneviève Drapeau détient une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est avocate en droit du travail et santé et sécurité du travail au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.C’est chez Ogilvy Renault que l’avocate débute son parcours professionnel, avant de rejoindre l’association Prévibois comme avocate et conseillère en indemnisation.Me Julie Falardeau détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est membre de la Commission de la fonction publique.L'avocate a œuvré à la Commission des normes du travail, puis à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Au cours de ces fonctions, elle a effectué un passage comme avocate au Commissaire au lobby isthme. C’est en 2018 qu'elle devient membre de la commission de la fonction publique.Me Caroline Gagnon détient un baccalauréat en droit et un autre en relations industrielles de l’Université Laval.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est avocate au Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.Me Minville À pratiquer successivement chez Sams, Bernatchez, Cyr, Minville, puis Cyr et Minville Avocates, avant de se joindre au cabinet Cain Lamarre. Elle est entrée au CIUSSS du Bas-Saint-Laurent en 2018.Me Monia Minville détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est avocate, arbitre et médiatrice au sein de la firme Poulin avocats.Me Poulin a exercé chez Tutino Potechin, avant de pratiquer chez Poulin Avocats à compter de l’année 2007.Me Karine Poulin détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et une maîtrise en prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke.