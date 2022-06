Source: Shutterstock

La plateforme d’intelligence artificielle Onit, spécialisée dans l’industrie juridique, a récemment dévoilé un rapport sur la réputation des services des affaires juridiques des entreprises.Le verdict : les entreprises ne font pas autant confiance à leurs avocats qu'elles le devraient.Menée par la firme de recherche Provoke Insights auprès de 4500 répondants aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, l’enquête se penche sur les équipes juridiques des sociétés à travers les yeux des employés.Bien que les conseillers juridiques soient perçus comme les protecteurs de l’entreprise par quatre répondants sur cinq (78 %), leurs relations avec les autres départements varient grandement.Dans les services des ressources humaines et des finances, ils sont par exemple 62 % à faire état d’une relation positive. En comparaison, la proportion chute à moins de 40 % pour les employés du soutien technique, du marketing et des achats.Pire,moins de la moitié des répondants (46 %) considèrent leurs collègues du service juridique comme des « conseillers de confiance ».Les conseillers juridiques ne font en plus pas de bons partenaires d’affaires. C’est du moins l’avis de plus de sept répondants sur dix (73 %).Comment expliquer ces résultats peu reluisants? Le rapport tente quelques réponses.Alors que le service légal fait figure d’autorité dans les entreprises, sont manque d’accessibilité lui est grandement reproché.Par exemple, 22 % des employés le voient comme le département du « non », celui qui ajoute des barrières inutiles. Trois répondants sur cinq (61 %) le jugent aussi « inaccessible, inefficace, bureaucratique et rempli d’embûches ».En France, ils sont 58 % à croire que les conseillers juridiques créent une culture d’entreprise rigide.De l’autre côté de la Manche, la situation n’est guère mieux. Ainsi, 10 % des sondés au Royaume-Uni décrivent les équipes juridiques comme « non impliquées », tandis que près d’un sur 10 (9 %) leur colle l’étiquette peu flatteuse de « goulot d’étranglement ». Certains considèrent même le service légal comme « un partenaire réticent ».C’est ce que les chercheurs de l’étude nomment le « paradoxe de perception ». Selon eux, le service juridique a été conçu spécifiquement pour poser des limites claires dans la façon dont une entreprise se protège et se promeut. Il doit être inébranlable dans ses politiques et ne fait pas dans la nuance. C’est donc normal qu’il soit inflexible.Le temps de réponse de l’équipe juridique est l’un de ses pires défauts, selon les répondants. Globalement, 61 % croient qu’elle n’est pas assez réactive.Même si 60 % remarquent que c’est une question de jours avant qu’ils reçoivent une réponse à leurs demandes, un répondant français sur cinq et un répondant sur 10 aux États-Unis et en Allemagne parlent d’un délai de plusieurs semaines ou plus.Le manque de personnel et le volume de travail élevé expliquent en partie cette réalité, mais le travail à domicile forcé en raison de la pandémie a exacerbé le problème. Deux sondés sur cinq voient d’ailleurs le service juridique comme moins transparent depuis la COVID.Pour toutes ces raisons, des employés contournent le département qu’ils considèrent comme un inconvénient.Pas moins de 65 % des employés admettent avoir intentionnellement passé par-dessus les services ou les processus juridiques, même s’ils savaient que ça allait à l’encontre des politiques de l’entreprise.Les salariés n’ont pas hésité à détailler leurs raisons. C’est la bureaucratie qui pousse un travailleur sur trois à agir ainsi. Les employés britanniques pensent aussi que l’équipe ralentit les choses. Même chose pour les Français, qui blâment son temps de réponse.Pour corriger le tir, les responsables du rapport suggèrent d’investir dans des solutions technologiques pour les équipes internes.L'étude remarque que l’intelligence artificielle et d'autres outils d'automatisation améliorent la vitesse du service juridique de 25 %, ce qui pourrait aussi atténuer les relations tendues.Surtout, les chercheurs croient à l’urgence d’agir. « Le service juridique ne peut pas rester seul sur son île », indiquent-ils. Il doit remplacer son image d’inconvénient par celle d’allié en collaborant davantage, en partageant la même culture d’entreprise et en adoptant des outils de pointe.