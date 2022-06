L’avocat Patric Besner. Source: LinkedIn

L’avocat tremblantoisajoute une corde à son arc. Celui qui pratique au sein de sa propre étude, Besner Avocats d’affaires, vient d’être nommé vice-président de L’Institut sur la gouvernance (IGOPP).Il est actuellement le seul avocat au sein de l’équipe de direction qui est composé de huit membres, dont trois femmes.« Féru de gouvernance, (Me Besner) est déjà pleinement investi et enthousiasmé par la nature des défis qui l’attendent alors que notre domaine est en pleine effervescence », a déclaré le président-directeur de l’institut,Ce dernier a confiance que le Barreau 1989 puisse aider l’IGOPP dans ses réflexions sur le domaine de la gouvernance.Une position que semble partager le principal intéressé, qui dit vouloir participer « activement » à la réflexion et aux recherches en gouvernance d’organisations privées et publiques.« Les défis en gouvernance sont nombreux, rendant plus que jamais pertinente et nécessaire la présence d’une institution comme l’IGOPP », affirme-t-il.Diplômé de l’Université de Sherbrooke, admis au Barreau en 1989, Me Besner se spécialise en droit des affaires. Il a fondé sa propre boutique en 1993, qui se spécialise en droit des affaires (transactionnel et en gouvernance d’entreprises). Son cabinet est actuellement formé de deux avocats et d’une parajuriste.Me Besner est responsable de la législation de la section affaires de l’ABC-Québec depuis 2008.Il est depuis décembre 2021 membre du Comité consultatif d’expert en droit des affaires. Ce comité a été créé par le Registraire des entreprises pour les assister dans la réforme de la transparence corporative, mise en œuvre après l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises.L’Institut sur la gouvernance a été créé en 2005 sous l’impulsion de la Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et des HEC.