La société québécoise qui œuvre dans le domaine des technologies de la santé, Premier Health of America, a acquis Umana Holding et sa filiale canadienne, la Canadian Health Care Agency, spécialisée dans le placement infirmier.La transaction se situe entre 10,5 et 14,5 millions de dollars canadiens, le montant final dépendant d’objectifs de rendement et du paiement des dettes de l’entreprise.Premier Health of America, qui a son siège social à Blainville, espère maintenant croître à l’extérieur du Québec et consolider sa présence dans les régions du nord du Canada.« L'agence basée à Cambridge (Ontario) nous fournit une bonne infrastructure de gestion en Ontario qui servira de base pour poursuivre notre expansion dans cette province. C'est une stratégie que nous nous attendons à suivre dans d'autres provinces également » (notre traduction), explique le PDG de l’entreprise,La CHCA est bien implantée dans le nord de l’Ontario, où elle a pris pied lors de sa fondation en 2001. La société canadienne, qui offre des services infirmiers aux communautés autochtones, s’est ensuite établie au Nunavut et au nord du Manitoba, avant de devenir le principal fournisseur du ministère fédéral Service aux Autochtones Canada.Premier Health of America a été représentée, dans le cadre de cette transaction, par les associés de BCF Avocats d’affaires,etUmana Holdings a été pour sa part représentée par, de WayFort, et, de Taxation Lawyers.« Faire équipe avec Premier Health est un choix naturel qui nous permettra de capitaliser sur les forces de nos infirmières et infirmiers praticiennes en leur offrant encore plus d'occasions de prodiguer des soins » (notre traduction), ajoute, la présidente de la CHCA.