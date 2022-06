La nouvelle juge en chef de la Cour supérieure du Québec Marie-Anne Paquette. Source: Archives

La jugea été nommée par Ottawa au poste de juge en chef de la Cour supérieure du Québec.La juge Paquette, qui était juge coordonnatrice de la chambre commerciale de la Cour supérieure, remplacera donc le jugequi a annoncé sa démission en décembre dernier. Le juge Fournier, un magistrat très apprécié, prend sa retraite, mais demeurera disponible comme juge surnuméraire.La nomination a été confirmée lundi par le premier ministre Justin Trudeau. Celui-ci a déclaré, par voie de communiqué, que la juge Paquette « apporte une vaste expérience à ce poste, dont plus de 10 ans comme juge à la Cour supérieure du Québec ».Bien qu'elle siège comme magistrate à la Cour supérieure depuis 2010, la juge Paquette est peu connue du grand public, ayant exercé en matière civile et commerciale, un secteur où les dossiers font rarement la manchette.Entrée chez Woods en 2006 après avoir exercé chez McCarthy Tétrault de 1995 à 2006, la juge Paquette a également été adjointe judiciaire auprès de Beverly McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada, et adjointe judiciaire à temps partiel de Morris Fish de la Cour d'appel du Québec.Diplômée de l’Université de Montréal en 1993, elle a été reçue au Barreau du Québec en 1994.Son principal domaine d'expertise était le contentieux civil.Sa nomination survient au moment où les tribunaux sont aux prises avec un sérieux manque de personnel. En octobre dernier, son prédécesseur avait lancé un sévère avertissement lors d'un discours public, dénonçant un manque de greffières, d'adjoints aux juges et d'huissiers. Ce manque de personnel criant est imputable, selon le juge Fournier, à des salaires peu attrayants.Avec sa nomination, les principaux tribunaux de la province sont maintenant dirigés par des femmes, la Cour du Québec ayant Lucie Rondeau comme juge en chef et la Cour d'appel du Québec étant dirigée par la juge en chef Manon Savard. Quant à la Cour municipale, c'est la juge en chef adjointe de la Cour du Québec, Claudie Bélanger, qui en a la responsabilité.Les nominations à la Cour supérieure relèvent du gouvernement fédéral, tout comme celles à la Cour d'appel. Les juges de la Cour du Québec, de la Cour municipale et les juges de paix sont nommés, eux, par le gouvernement provincial.Les juges en chef et les juges en chef adjoints sont nommés par la gouverneure générale, sur avis du Conseil des ministres et sur recommandation du premier ministre.