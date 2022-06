En 2021, le Barreau s’est doté d’une Politique intégrée sur l’équité et la diversité et d’un premier plan d’action annuel. Plusieurs mesures implantées l’an dernier se poursuivront et s’intégreront de façon permanente dans les processus du Barreau. D’autres actions plus ponctuelles ont également vu le jour.Pour lutter contre le harcèlement, l’organisme a mis en place quelques outils. Il a notamment créé la ligne Info-Harcèlement, qui permet de rapporter les situations de harcèlement sexuel dont les avocats ont été victimes ou témoins.Il a aussi ajouté des services d’accompagnement et de soutien en matière de harcèlement ou de discrimination. Trois nouvelles formations en ligne — gratuites ou à faible coût — sur la prévention et la lutte au harcèlement dans la profession sont également offertes, tout comme des capsules vidéo de sensibilisation.Tous les affichages de postes au sein du Barreau contiennent désormais une mention d’engagement envers l’équité et la diversité.Les candidats aux élections au conseil d’administration retrouvent quant à eux une question d’auto-identification sur leur bulletin de présentation.Le nouveau programme de l’École du Barreau offre en outre la formation web « Le droit à l’égalité en action dans la pratique du droit ».Le Plan d’équité contient cette année 25 actions, qui s’articulent autour de six grands axes. Le Barreau veut par exemple mesurer et promouvoir la diversité ethnoculturelle parmi les ressources humaines et ses instances.Il entend adopter de bonnes pratiques en ce qui a trait aux accommodements et aux mesures adaptées offertes aux membres et au public. Celles-ci seront uniformisées à travers les différents services.De la formation en matière d’équité, de diversité et d’inclusion sera disponible pour les employés, les administrateurs, les étudiants de l’École du Barreau et les membres.Le Barreau compte aussi soutenir ses membres dans la prestation de services juridiques auprès de clientèles diversifiées et dans la promotion de milieux de travail diversifiés et inclusifs.En matière de lutte au harcèlement et à la discrimination, le Barreau poursuit ses efforts. Il bonifiera ses ressources d’information, de soutien et d’accompagnement et en fera la promotion.Il intégrera également les enjeux d’équité et de diversité dans ses communications aux membres et au public.