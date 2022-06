Un message laconique sur la page Facebook de l’entreprise indiquait qu’une « panne générale des services JurisÉvolution a affecté l'ensemble des utilisateurs en matinée, les empêchant de se connecter », a constaté Droit-Inc ce matin. La panne a cependant été résorbée vers 10h30 ce matin.Les adresses web de l’entreprise semblent également touchées par la panne, alors que tant la page d’accueil que celle référant au suivi de la situation sont hors-service.Les quelque 5 000 clients de l’entreprise, qui comprennent des avocats, des juristes et des services services juridiques ou de soutien aux juristes sont affectés. « Plus de 5 000 avocats et personnel de soutien utilisent les outils de Juris Concept au quotidien », indique l’entreprise.Ses services sont utilisés dans les opérations, l’administration et le marketing de la pratique. L’entreprise propose des services de site Web, de logiciels de gestion, de gestion électronique des documents, de facturation du temps et travaux en cours, de gestion des agendas et des tâches, et de sauvegarde des données.Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait toujours pas été possible d’obtenir des informations quant à l’étendue du problème, ses causes et l’échéancier selon lequel les services seront rétablis.Juris Concept a cependant fait parvenir le message suivant à Droit-Inc, un peu avant 10 heures ce matin: « Une panne générale des services JurisÉvolution Web affecte présentement l'ensemble des utilisateurs, les empêchant de se connecter. Nous nous excusons des inconvénients et travaillons pour rétablir la situation rapidement. Le tout devrait être revenu à la normal dans les prochaines minutes. »Aucune information n’était donc disponible concernant les mesures que peuvent prendre les clients, notamment ceux qui utilisent le logiciel JurisÉvolution.