Me Lise Duquette. Source: LinkedIn

Me Gilles Touchette. Source: LinkedIn

Le ministre de la Justice et le conseil des ministres ont annoncé les nominations de plusieurs avocats.Le ministre de la justicea nommé Mecomme juge de la Cour du Québec.Me Crête exercera ses fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse à Salaberry-de-Valleyfield.Admise au barreau en 2007, Me Véronique Crête a débuté sa carrière Bureau d'aide juridique de Longueuil. Depuis 2010, elle pratiquait au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.Véronique Crête détient un baccalauréat en droit de l’UQAM.De son côté, le conseil des ministres a nommé Me Vicky Drouin à nouveau membre de la Commission des transports du Québec, dont elle est membre depuis 2017.Ce barreau 2004 a exercé au cabinet Stein Monast comme avocate associée spécialisée en valeurs mobilières.Metient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.Le conseil des ministres a également procédé à une nomination à la Régie de l’énergie.Meest nommée à nouveau régisseure de la Régie de l’énergie. Elle occupe ces fonctions depuis une dizaine d’années.Barreau 1998, Me Lise Duquette a débuté comme conseillère principale aux affaires réglementaires et juridiques chez Gazoduc Trans Québec & Maritimes (Gazoduc TQM). En 2003, elle rejoint Gaz Métro en tant que conseillère principale à la gestion de la satisfaction de la clientèle.C’est en 2005 que Lise Duquette entre à la Régie de l’énergie, d’abord comme adjointe principale au président, avant d’être nommée régisseuse.Me Lise Duquette détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.Par ailleurs, Meest nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l’Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe. Ce barreau 1968 est avocat et arbitre en pratique privée.