La professeure Maya Cachecho. Source: Site web de l'Université de Montréal

Le professeur Stéphane Bernatchez. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

La professeure Louise Bélanger-Hardy. Source: Site web de l'Université d’Ottawa

La professeure Fannie Lafontaine. Source: Site web de l'Université Laval

Connaissez-vous les plus récentes actualités de vos alma mater ?Elles sont justes ici…Trois professeurs de la Faculté de droit ont obtenu trois subventions de 30 000$ de la Fondation du Barreau du Québec, dans le cadre d’un appel à projets sur la technologie numérique, les renseignements personnels et la vie privée. Il s’agit deetLa Fondation du Barreau a sélectionné un total de huit projets qui proposent d’avancer les connaissances sur l’impact que les technologies numériques sont susceptibles d'avoir sur l’accès et la protection des renseignements personnels.Les projets des professeurs Cachecho, Noreau et Gautrais portent notamment sur l’impact de l’évolution des technologies, la justice en ligne et le Projet de loi 64.L’Université de Sherbrooke a elle aussi obtenu les honneurs de la Fondation du Barreau : les professeursetont obtenu des subventions dans le cadre de l’appel à projets portant sur l’impact de l’évolution des technologies numériques.Leur projet de recherche, intitulé La gouvernance des données : les nouvelles exigences du cadre juridique québécois, vise à élaborer un modèle de gouvernance des données. En examinant divers modèles, dont celui de l’Union européenne, le groupe de chercheurs étudiera les principes de gouvernance en cause afin d’identifier les meilleures pratiques en ce domaine.Les professeursetse lancent dans un nouveau projet : ils comptent mettre à jour et rééditer un ouvrage de référence, en deux volumes, qui présentent la common law canadienne et le droit civil québécois dans une optique de droit comparé.Les trois professeurs ont notamment obtenu une subvention de 54 000 $ du ministère de la Justice pour mener à terme ce projet.La première publication des deux volumes, intitulés respectivement Éléments de common law canadienne et Elements of Quebec Civil Law remonte à 2008.L’ouvrage initial a été conçu dans le but de remédier à une carence importante dans la documentation juridique canadienne, c’est-à-dire l’absence de monographies qui permettent de bien cerner et comprendre la dualité juridique canadienne.La délégation de la Faculté de droit a brillé au Concours de procès simulé qui s’est tenu devant la Cour pénale internationale de l’Académie de droit international de La Haye.Les représentants de l’Université Laval, les étudianteset, ont effectivement atteint les demi-finales.« Je suis extrêmement fière de cette équipe extraordinaire, composée d’étudiantes brillantes qui sont également des personnes exceptionnelles », a déclaré leur entraîneuse, la professeureLe concours de La Haye se déroule en deux phases : celle des mémoires écrits et celle des plaidoiries orales. Cette dernière est divisée en joutes éliminatoires (demi-finale et finale).Environ quarante équipes avaient soumis leurs mémoires pour la première phase et seulement dix ont été sélectionnées pour passer à la deuxième.