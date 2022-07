Jinnie Liu. Source: Site web de Stikeman Elliott

Stikeman Elliott souhaite la bienvenue à la jeune avocate, qui se joint au bureau de Montréal. La Barreau 2019 pratique dans le groupe Fiscalité.Ce n’est pas la première expérience de Me Liu en la matière. Celle-ci a amorcé sa carrière au sein du groupe de fiscalité des sociétés chez KPMG Canada, où elle a pratiqué de 2019 à 2021.Elle a ensuite réalisé un court passage de 10 mois chez Lavery avocats dans le groupe droit des affaires du cabinet.Chez Stikeman Elliott depuis avril, elle prête désormais conseil à des entreprises au Canada et à l’étranger sur tous les aspects du droit fiscal. Son travail se concentre particulièrement sur les questions transactionnelles touchant les fusions et acquisitions et les réorganisations d’entreprises.Diplômée en droit civil et common law avec une majeure en négociation commerciale et règlement de différend de l’Université McGill, elle a obtenu une maîtrise en droit fiscal à HEC Montréal en 2020.Durant ses études, Me Liu a exercé sa plume. Elle a travaillé comme rédactrice principale pour la Revue de droit du développement durable de McGill et pour la revue Contours : Voix des femmes en droit.Elle a également œuvré bénévolement pour la Clinique d'information juridique de McGill et pour la Clinique du droit en démarrage d’entreprise de McGill.