Olivier Charbonneau. Source: Facebook

Le post Facebook de l’étudiant en droitrelatant son geste a recueilli plusieurs dizaines de commentaires, et des centaines de partages.Suivant l’arrêt de la cour suprême américaine qui éviscérait Roe v. Wade, Olivier Charbonneau a pris le parti de relater la chirurgie subie voici moins d’un an pour témoigner de son soutien envers la cause de l’avortement et de « la lutte contre la perte de cette liberté fondamentale ».« Je ne peux (que) constater que bien peu d’hommes (...) se sont publiquement exprimés sur le sujet, voire porté soutien à la lutte contre la perte de cette liberté fondamentale » qu’eest le droit à l’avortement, peut-on lire sur le compte Facebook de l’homme qui est présentement étudiant en droit au cabinet Gutkin Ste-Marie avocats.Son post, publié le 28 juin dernier, explique qu’ « il y a moins d’un an, je me suis fait vasectomiser à l’âge de 27 ans. Oui oui, vous avez bien lu, à 27 ans ».Son baccalauréat en droit fraîchement obtenu de l’UQAM, le futur maître explique que parce que les contraceptifs féminins « sont dommageables pour le corps et (comportent) des effets secondaires indésirables », la décision d’opter pour la contraception masculine tombait sous le sens pour lui.« Pourtant, je n’entends que peu (...) de commentaires sur l’âge ou sur le choix de prendre quelque chose d’aussi dommageable pour la santé », écrit-il sur Facebook.Il ajoute que « la vasectomie est une alternative sécuritaire à la contraception féminine. La responsabilité de la contraception n’incombe pas seulement aux femmes, mais à nous aussi, les hommes. Soyez intelligents, faites le bon choix », conclut-il, précisant que l'invitation ne constitue pas un avis médical, mais bien une opinion personnelle.