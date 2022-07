Martin Chalifour, Patrick-Olivier Mailhot et Sylvain Beauregard. Sources: Barreau de Montréal, Facebook et Roy Gervais Beauregard

Le ministre de la Justice du Québec,, a procédé à la nomination de trois nouveaux juges.etsont nommés juges à la Cour du Québec.Martin Chalifour était jusqu’à présent procureur en chef du bureau de Montréal du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).Ce barreau 2003 a toujours exercé au sein du DPCP, dont il est devenu procureur en chef en 2019. Après avoir travaillé au Bureau de lutte au crime organisé, Martin Chalifour a été membre de l’équipe qui a œuvré au procès SharQc, de 2009 à 2013.Son parcours a été marqué par sa participation aux projets MASTOR et MÉSANGE, qui visaient des groupes de voleurs sophistiqués. Il a également contribué au procès du proxénèteMartin Chalifour est le président du comité des infractions du Barreau de Montréal. Il a succédé àà ce poste. Il est aussi membre du comité sur l’administration de la justice en matière criminelle.Cette année, il a reçu le prix Pierre-Fournier, c’est-à-dire le Mérite du Barreau de Montréal, qui souligne la contribution exceptionnelle de personnes membres ou non du Barreau.Le nouveau juge détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Durant ses études, il s’est impliqué comme membre du comité exécutif de la Fédération étudiante du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM).pratiquait jusque-là comme coordonnateur des affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.Ce barreau 2006 exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse de Saint-Jérôme.Il détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.est nommé juge à la cour municipale de la Ville de Victoriaville.Ce barreau 1991 exerçait depuis 1998 au sein du cabinet Roy, Gervais, Beauregard avocats.Il détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.Les nouveaux juges n’ont pas donné suite à la demande de commentaire de Droit-inc.