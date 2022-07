Daniel Bélanger. Source: LinkedIn

vient d’obtenir une promotion. Et pas n’importe laquelle : le Barreau 2019 est maintenant à l’emploi du cabinet Clyde & Co, à Montréal.« Je suis fier de relever ces nouveaux défis professionnels au sein d'une équipe passionnée et d'une grande compétence », a déclaré Me Bélanger sur LinkedIn.Me Bélanger a œuvré un an et demi au sein du cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen, entre janvier 2021 et juin 2022.Il a travaillé quelques années chez Sylvestre Painchaud, où il a été respectivement étudiant en droit, stagiaire et avocat jusqu’en décembre 2020.Me Bélanger a été auxiliaire d’enseignement à l'UQÀM dans le cadre de ses études en droit, qu’il a terminées en 2018.Il a étudié un an à l’École de technologie supérieure dans le cadre d’un programme de premier cycle d’amélioration continue.