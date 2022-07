Les dernières semaines ont vu surgir plusieurs batailles entre les ayants droits et des entreprises concernant l’utilisation du nom et de l’image d’Authentic Brands Group (ABG), propriétaire des marques ELVIS et ELVIS PRESLEY, vient de lancer une campagne pour protéger ses droits sur ces marques, rapporte le canard local de Las Vegas, le Review Journal.Ayant droit depuis 2013, ABG a cependant attendu jusqu’en mai 2022 pour s’attaquer aux chapelles nuptiales à l’image d’Elvis qui pullulent à Las Vegas. Des lettres de cessation et d'abstention ont ainsi été envoyées à plusieurs chapelles nuptiales à Las Vegas, pour exiger qu’elles cessent d'utiliser le nom, la ressemblance, l'image vocale et d'autres éléments de la personnalité d'Elvis Presley dans des publicités, des marchandises et autres.ABG précise qu’on ne veut pas la fermeture des chapelles, mais qu’on souhaite simplement établir un partenariat avec chacune de ces petites entreprises pour s'assurer que leur utilisation du nom, de l'image et de la ressemblance d'Elvis est officiellement autorisée par la succession, afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités.Des chapelles seraient en train de négocier des licences pour utiliser l’image du King, mais les autorités locales sont dévastées, craignant que cela ne tuent l’industrie locale du mariage sous les auspices du « Roi du Rock n’ Roll », une expression qui est également une marque déposée de ABG.L’entreprise gère également les droits deet de, entre autres légendes de la culture populaire américaine.Par ailleurs, une marque de papier hygiénique est également visée par ABG. Le papier de toilette Elvis Smart a déposé une marque de commerce pour ce produit et une autre pour des essuie-tout.Une contestation a été déposée en juin à New York par ABG, qui allègue que la marque ELVIS SMART est similaire au point de prêter à confusion à sa marque déposée ELVIS et ELVIS PRESLEY, le tout étant susceptible de suggérer faussement un lien avec Elvis Presley et le papier de toilette, ce qui risque de causer la confusion.Enfin, la succession d’un des paroliers d’Elvis, Hugo Peretti, autour du succès Can’t Fall in Love with You, enregistré en 1961. Les héritiers Peretti avaient cédé les droits de la chanson aux prédécesseurs de ABG en 1983, pensant que les droits leurs reviendraient au terme d’une période de 28 ans.Une bataille judiciaire s’est déclenchée en 2014 sur la question, et une cour d’appel américaine vient de donner raison à ABG, qui a refusait de relâcher les droits de la chanson.Dans son jugement, qui cite justement les paroles de la chanson, la cour d’appel estime que les ayants droits sont toujours ABG.