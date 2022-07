Me François Crépeau. Source: Site web de l’Université McGill

Le Barreau 1983 et professeur à McGill « est un chercheur ainsi qu’un militant qui voit la migration comme un atout sociétal », indique le communiqué annonçant la nomination de Meà titre de membre de l’Ordre du Québec.Arrivé à la fac de droit de McGill en 2008, le professeur Crépeau en est l’un des professeurs titulaires, en plus d’être titulaire de la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit public international.Il a en outre dirigé le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill de 2015 à 2020.Il se distingue sur la scène internationale en siégeant sur le comité scientifique de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union européenne, et au comité consultatif de l’International Migration Initiative des Open Society Foundations, en plus d’être impliqué dans une foule d’autres initiatives, dont un groupe de travail de la Banque mondiale et au conseil d'administration du Bureau international des droits de l’enfant.Sacré Avocat émérite par le Barreau du Québec en 2013, Québec lui attribue d’avoir façonné la façon dont le pays gère les crises internationales, en plus d’avoir été l’un des architectes des modifications apportées à La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en 2012, alors qu’il était rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’homme et des migrants.Du côté de McGill, le doyen de la fac de droit Robert Leckey s’est dit « ravi de voir cette nouvelle reconnaissance des travaux importants du professeur Crépeau et de sa contribution pour créer une communauté mondiale plus juste ».Il a été décoré le 22 juin dernier.