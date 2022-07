L’équipe était dirigée par P. Mario Charpentier et Jean-Christophe Imbeau. Sources: Sites web de BCF, de Groupe Soucy, de JLD-Laguë, de Location Sauvageau et de Location Légaré

Groupe Soucy, important exploitant de concessionnaires automobiles Ford et Lincoln au Québec, a fait l’acquisition de Location Sauvageau et de Location Légaré avec JLD-Laguë, une société de portefeuille de la Corporation Financière Champlain et opérateur de réseaux de concessionnaires d’équipement et de camions au Canada.Les acquéreurs ont mis la main, avec cette transaction, sur une flotte de plus de 3 800 véhicules utilitaires, dont des camionnettes, des camions cubes et cargos., président de Groupe Soucy, assumera le rôle de président exécutif du conseil tandis que l’équipe de direction actuelle restera en poste.« Nous avons été impressionnés par les solides antécédents de Location Sauvageau et Location Légaré. Depuis plus de 30 ans, le groupe a été un pilier et un acteur de l'histoire développementale au Québec, et nous sommes fiers de nous associer àetdans la continuation de cette remarquable histoire », a expliqué M. Soucy.Dans le cadre de cette transaction, Groupe Soucy et JLD-Laguë était représentés par le cabinet BCF Avocats d’affaires avec une équipe dirigée paret, et composée deet(fusions et acquisitions et droit corporatif),(environnement),et(immobilier et financement),(emploi),(fiscalité) et(droit de la concurrence).« Nous sommes très heureux d'ajouter Location Sauvageau et Location Légaré à notre portefeuille d'investissements. Nos divisions John Deere et Peterbilt sont fondées sur l'offre d'équipement de travail, de service après-vente et de service à la clientèle de qualité supérieure, ce qui a également été le fondement du succès de Location Sauvageau et de Location Légaré », a déclaré, PDG de JLD-Laguë.Le fondateur de Location Sauvageau,, et la présidente de Location Légaré,, se disent respectivement « très heureux » et « très enthousiaste » au sujet de la transaction.« Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à diriger Location Légaré et de contribuer à saisir les opportunités de croissance passionnantes qui s'offrent à nous avec nos nouveaux partenaires », indique par exemple Mme Légaré.