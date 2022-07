François Pariseau. Sources: LinkedIn et Shutterstock

L’essai de l’avocat-recherchiste à la Cour d’appel du Québec,, est maintenant disponible en ligne.Le principal intéressé a confirmé l’information en ligne, dans une récente publication LinkedIn. Son essai, intitulé Vin nature et traditions : une contre-culture créatrice de normes transnationales, est disponible dans le répertoire de la bibliothèque de l’Université de Sherbrooke.L’essai du Barreau 2021 examine, comme objet de droit transnational, le vin dit « nature ».« Cet essai suggère une réflexion sur les différents enjeux entourant le vin naturel et examine l’interaction entre les différentes normes de droit public et de droit privé qui entourent le vin, le vin “bio”, naturel et “biodynamique”, » précise le résumé de l’ouvrage.Me Pariseau a complété cet essai dans le cadre de sa maîtrise en common law et droit transnational à l’Université de Sherbrooke.Source : François Pariseau / LinkedIn