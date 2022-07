Francis Barragan. Source: Site web d’Éducaloi

n’est plus chez Éducaloi ; le Barreau 2004 a quitté l’organisme après un « long parcours, rempli de rebondissements ».« Je me suis joint à Éducaloi en 2011 parce que je pensais qu'être avocat était un privilège, et qu'il était insensé que la population joue à un jeu (la vie) sans connaître un peu les règles (la loi). Je pense que j'étais surtout fâché que ce soit considéré "normal" de ne pas connaître ces règles. Je n'ai évidemment pas changé d'avis. J'ai la tête dure, j'imagine », ajoute l’ancien chef aux affaires juridiques.Source : Francis Barragan / LinkedIn.Me Barragan semble fier d’avoir aidé la population à avoir une meilleure « compréhension du droit ».« Et évidemment, ça passe par des efforts en information juridique, en éducation juridique, et en communication claire. Et Éducaloi demeure l'un des piliers de ce changement. Il est essentiel de continuer à travailler pour démocratiser le droit », ajoute-t-il.Francis Barragan est bachelier en droit de l’Université de Montréal. Il détient aussi une maîtrise et un doctorat en droit de la même université.