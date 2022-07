Oluwatobi Falana. Source: Twitter

Future étudiante à la fac de droit de McGill, où elle vient d’être acceptée,fait déjà parler d’elle en étant récipiendaire de la bourse Bala et Ram Jakhu.Cette bourse de 5 000 dollars, créée en 2017 et financée en partie par l'Institut de droit aérien et spatial de McGill, finance une partie des études de ceux et celles qui en ont besoin et qui se démarquent dans leur candidature.« De tous les candidats cette année, celle de Mme Falana démontre l'histoire inspirante d'une jeune personne qui a su persévérer en surmontant plusieurs obstacles », a expliqué le comité du concours.C’est après avoir été témoin d’événements traumatisants, notamment la fusillade de la rue Danzig à Toronto en 2012, qui a fait deux morts et 22 blessés, que cette future avocate a choisi de se lancer en droit. Elle se dit fière et honorée d’être admise à la fac de droit de McGill et d’avoir reçu cette bourse.« Avoir accès à cette opportunité financière diminuera mon niveau de stress et me permettra de me concentrer sur ce qui est le plus important, mes études », mentionne la Torontoise, qui deviendra bientôt Montréalaise.Diplômée en sociologie de l’Université Queen’s en Ontario, l’étudiante effectue un stage depuis trois mois au cabinet McCarthy Tétrault. Elle a également fait du bénévolat au YMCA, à l’association des étudiants noirs en droit du Canada, aux services de police de Toronto et au centre de santé communautaire de Taibu, dans la Ville-Reine.Avec ses études en droit, elle espère pouvoir contribuer à la justice sociale et à la responsabilité sociale des entreprises.La future avocate souhaite déjà faire du bénévolat et servir à la communauté de Montréal.« J’ai toujours su que je voulais poursuivre une carrière en droit. Après avoir été acceptée dans l’une des facultés de droit les plus prestigieuses au Canada, je peux dire que je suis extrêmement reconnaissante de ce qui m’arrive », a-t-elle dit sur LinkedIn.