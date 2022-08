Hugo Babos-Marchand et Kevin Lee Pinkoski, les auteurs de cet article. Source: Site web de McCarthy Tétrault

Hugo Babos-Marchand est associé, et Kevin Lee Pinkoski est sociétaire chez McCarthy Tétrault, à Montréal.

Le 24 mai 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (« Loi 96 ») a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. Elle a reçu la sanction royale le 1er juin 2022.La Loi 96 vise à promouvoir davantage l’utilisation de la langue française et à réitérer la reconnaissance formelle du français comme seule langue officielle au Québec. Elle clarifie et renforce les mesures présentement en vigueur par le biais de la Charte de la langue française (la « Charte »), introduit de nouvelles exigences et restrictions, et renforce le rôle de l’Office québécois de la langue française (l'« Office »), l'organisme gouvernemental chargé de veiller au respect de la Charte.Ainsi, tant les entreprises que les juristes doivent se préparer aux incidences qu’aura la Loi 96 sur le système judiciaire québécois et ses procédures. Bien que les nouvelles règles entrent en vigueur dans des délais variables (allant de la sanction immédiate à 3 ans après la sanction), plusieurs règles sont déjà en vigueur.Quels changements sont introduits?La Loi 96 énonce que tout acte de procédure soumis aux tribunaux par des personnes morales doit être rédigé en français. Si l’acte de procédure est originalement en anglais, celui-ci doit être accompagné d’une traduction française certifiée, les frais étant assumés par la personne morale. Le traducteur certifié doit être un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.Tout acte de procédure qui ne répond pas à ces exigences sera rejeté par le tribunal ou tout autre organisme judiciaire.Cette disposition entrera en vigueur le 1er septembre 2022Les personnes morales devront traduire en français la plupart des jugements et des sentences arbitrales pour qu’ils soient reconnus par les tribunaux québécois.Cette disposition entre en vigueur immédiatementTout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public doit être accompagné sans délai d’une traduction française. Tout jugement rendu autant en français qu’en anglais peut être traduit dans l’autre langue à la demande d’une partie. L’État assume tous les coûts nécessaires de ces traductions.Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2024La connaissance de toute langue autre que le français ne peut plus être utilisée comme un critère de sélection pour les candidats nommés à la fonction de juge par le gouvernement provincial. Les candidats à la Cour du Québec, aux cours municipales et aux tribunaux administratifs de la province ne seront plus appelés à parler une langue autre que le français sauf lorsque le gouvernement provincial estime qu’une telle connaissance soit nécessaire pour cette fonction et que tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence.Cette disposition entre en vigueur immédiatementLes ordres professionnels et leurs membres devront traduire leurs communications, incluant leurs avis, leurs rapports, leurs rapports d’expert, et tous autres documents en français à la requête de toute personne étant autorisée à obtenir ces documents. Si la personne qui demande la traduction est une cliente et une personne morale, cette dernière devra payer pour la traduction. La personne morale est également responsable de payer la traduction demandée par toute autre personne autorisée à obtenir des documents auprès d'un membre d'un ordre professionnel.Cette disposition entre en vigueur immédiatementLa notification à une personne au Québec de tout acte de procédure émanant d’un État étranger doit être faite en français ou être accompagnée d’une traduction certifiée.Cette disposition entre en vigueur immédiatementLes dépôts au Registre des droits personnels et réels mobiliers, qu'ils soient effectués par des personnes morales ou physiques, doivent être effectués exclusivement en français.Cette disposition entrera en vigueur le 1er septembre 2022Toutes les déclarations de copropriété et toutes les modifications à un acte constitutif de copropriété ou toute description des fractions de copropriété doivent être inscrites exclusivement en français au bureau de la publicité des droits.Cette disposition entre en vigueur immédiatementToutes les déclarations et leurs modifications soumises au bureau de la publicité des droits, qu’elles soient effectuées par des personnes morales ou des personnes physiques, doivent être effectuées exclusivement en français.Cette disposition entrera en vigueur le 1er septembre 2022Les modifications aux actes existants du registre foncier qui ont été inscrits dans une langue autre que le français avant l’entrée en vigueur de la Loi 96 peuvent continuer d’être effectuées dans cette langueLes plaideurs ont toujours le droit de plaider dans la langue officielle de leur choix: Le français ou l'anglais peut être utilisé par toute personne lors de ses plaidoiries devant un tribunal au Canada, y compris les tribunaux QuébécoisNous suivrons de près l’impact de la Loi 96 et surveillerons attentivement la réaction des entreprises et des tribunaux. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur la façon dont ces changements affecteront votre entreprise et sur le meilleur moyen de vous préparer à l’entrée en vigueur de ces diverses dispositions, nous sommes là pour vous aider.La Loi 96 aura divers impacts sur les procédures judiciaires au Québec et changera la façon dont les litiges seront gérés. 