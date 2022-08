Les professeurs Andrea K. Bjorklund et Fabien Gélinas. Source: Site web de l’Université McGill

Les professeursetont été nommés chercheurs Norton Rose Fulbright en arbitrage et en droit commercial pour l’année universitaire 2022-2023.« La professeure Bjorklund et le professeur Gélinas contribuent grandement à la force de l’arbitrage international à la Faculté de droit, une spécialité où s'illustre notre approche intégrée distinctive à l’enseignement et la recherche juridiques », a déclaré le doyenAndrea K. Bjorklund est professeure titulaire, vice-doyenne aux études supérieures et titulaire de la Chaire L. Yves Fortier en arbitrage international et droit du commerce international. Elle se spécialise en arbitrage et contentieux ainsi qu’en commerce et investissement, comme pratiqués à l’international.En 2022, elle a été nommée au conseil consultatif de la Cour d’arbitrage en aviation de la Haye, qui sera bientôt inaugurée sous l’administration de l’Institut néerlandais d’arbitrage.Fabien Gélinas est professeur titulaire et titulaire de la chaire Sir William C. Macdonald. Il enseigne et mène des recherches sur le règlement des différends internationaux, les contrats de common law et de droit civil, le droit commercial et la théorie du droit.Ancien avocat général de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce international et ancien président du Comité d’arbitrage d’ICC Canada et de la Chambre de commerce du Canada, il est un avocat émérite du Barreau du Québec et il agit comme arbitre, expert et consultant en matière de règlement des différends et de réforme du droit.« Nous sommes reconnaissants à Norton Rose Fulbright pour leur générosité lors de notre précédente campagne de financement, car leur don permet de soutenir l’important travail de nos collègues », poursuit le doyen Leckey.En tant que récipiendaires des bourses facultaires Norton Rose Fulbright, la professeure Bjorklund et le professeur Gélinas participeront au programme d’activités de recherche en arbitrage international et en droit commercial.