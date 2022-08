Jack M. Little. Source: LinkedIn

Woods souhaite la bienvenue à. Celui qui détient dorénavant le titre de maître développe une pratique en matière de résolution des différends au sein de la boutique de litige. C’est également là qu’il a complété son stage.Me Little se penche sur des litiges contractuels complexes, incluant ceux découlant de fusions et acquisitions, de recours en oppression, de procédures d’insolvabilité et de restructuration et de litiges en droit du sport. Il peut également accompagner les clients dans des poursuites en diffamation.Source : Jack M. Little / LinkedInLe nouvel assermenté est diplômé, Summa Cum Laude, de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.Pendant ses études, il a acquis des expériences variées. Il a notamment agi comme auxiliaire juridique étudiant auprès de l’honorable juge Claude Dallaire de la Cour Supérieure du Québec. Il a aussi complété un stage juridique auprès de Via Rail et a été assistant de recherche dans le domaine du droit municipal à l'Université d'Ottawa.En 2020, il a remporté la médaille d’argent au concours de plaidoirie Laskin dans la catégorie des Mémoires.