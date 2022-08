Annabelle Mathieu. Source: Site web de Stikeman Elliott

avait une carrière enviable en Europe. Membre du Barreau de Paris depuis 2017, celle-ci exerçait au sein de cabinets d’avocats d’affaires de premier plan dans la capitale française, comme Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Brunswick Société d’Avocats.En juin, elle a toutefois déménagé ses pénates de ce côté-ci de l’Atlantique. Elle a en effet rejoint les rangs du groupe Droit des affaires de Stikeman Elliott à Montréal. Le cabinet se dit fier de l’accueillir dans le communiqué annonçant son arrivée.La pratique de Me Mathieu couvre tous les aspects des valeurs mobilières et des marchés des capitaux. Elle a en outre développé une expertise en gouvernance d'entreprise et en fusions et acquisitions.Lors de ses études en droit à l’université de Cergy-Pontoise, Annabelle a obtenu plusieurs prix d’excellence en raison de son dossier universitaire. Elle possède aussi une maîtrise en droit des affaires et une autre en droit des affaires et fiscalité de l’Université de Paris II – Panthéon Assas.Elle s’est également impliquée au sein de la Clinique Juridique — qui fournit des services juridiques bénévoles — dans le cadre de l’École de formation à la profession d’avocats du Barreau de Paris.