Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Source: Facebook

C’est celui du tribunal en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, qui a été déployé cette semaine au palais de justice de Lac-Mégantic. Cette annonce a été faite par le ministre de la Justice, le député de Méganticet la mairesse de Lac-Mégantic,Ce projet permettra entre autres de rendre les espaces du palais de justice plus sécuritaires en offrant une salle dédiée aux victimes, en leur permettant de ne pas croiser la personne accusée et en leur donnant accès à des outils d’aide au témoignage comme des paravents et des salles de visioconférence.« Les changements qui seront faits ici, dans notre région, permettront à l'ensemble des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale du Québec de bénéficier d'une expérience judiciaire adaptée à leurs besoins et à leurs réalités », explique la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.Ce projet pilote est déjà présent dans cinq districts tels que Beauharnois, Québec, Bedford, Drummond et Saint-Maurice. En mai dernier, le ministère de la Justice annonçait l’ajout de nouveaux districts pour instaurer ce projet dont Laval, Saint-François, Mingan et Montmagny.