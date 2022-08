Source: Shutterstock

Le grand cabinet Milbank LLP vient d’annoncer que le salaire d’entrée pour les finissants universitaires est désormais de 200 000 $ US, une hausse de 10 000 $ justifiée par la concurrence féroce pour recruter des talents juridiques de fort calibre en cabinet ou encore en entreprise.Milbank augmente également de 15 000 $ US le salaire de base de ses avocats qui ont au moins quatre années d’expérience. Ces juristes ramèneront désormais 355 000 $ US par année à la maison.Selon American Lawyer cette décision a déjà un effet d’entraînement chez les autres grandes firmes qui ont également augmenté le salaire de base des nouveaux avocats en plus de redresser la rémunération des autres catégories d’avocats.À sa dernière année financière, Milbank affichait des revenus de 1,3 milliard de dollars US, une hausse de 10 % par rapport à la période précédente. La firme est également une des plus rentables avec 5 M$ de profits par associés, une hausse de 12 %.Le cabinet qui emploie 801 avocats dans 12 bureaux répartis à travers le monde a été fondé en 1866 et a pris son envol en 1929 quand la famille Rockefeller a commencé à retenir ses services. Milbank recrute maintenant la majorité de ses clients dans le domaine des fonds de couverture et celui de l’énergie.