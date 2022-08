Me Ralph Olivier Boisrond. Source: Site web d’AVENS Montréal Avocats

Mepasse de stagiaire à avocat chez AVENS Montréal Avocats!« Je suis très heureux de continuer mon parcours comme avocat chez AVENS Montréal Avocats. Je remercie ma maître de stage Golmehr Attaran ainsi que les autres avocats de la firme pour l’encadrement dont j’ai bénéficié pendant mon stage du barreau. C’est un immense privilège de pouvoir poursuivre mon développement professionnel au sein de cette équipe », mentionne-t-il sur LinkedIn.Bachelier en droit coopératif à l’Université de Sherbrooke (UdeS), ce jeune avocat a su se faire remarquer lors de son stage du Barreau où il a pu expérimenter dans différents secteurs de pratique que ce soit en entreprise, en établissement universitaire ou en organisme de bienfaisance.« Cartésien, posé et rigoureux, il a su se démarquer tout au long de son stage parmi nous. Nous sommes fiers d'annoncer qu'il rejoint maintenant les rangs d'AVENS à titre d'avocat œuvrant à la fois dans le département litige et le département corporatif », mentionne le cabinet AVENS sur LinkedIn.Ce Barreau 2021 a effectué son premier stage comme étudiant en droit chez VIA Rail. Durant ces quatre mois, il a analysé des documents juridiques, aidé les avocats dans la préparation de leurs consultations et procédé à l’analyse et à la révision de contrats-modèles.Il a par la suite fait un stage à l’Université de Sherbrooke où il devait réviser des textes d’entente de collaboration internationale, veiller à la réglementation des dossiers d’immigration des étudiants internationaux en plus de développer des outils de formation pour le personnel de l’UdeS.Me Boisrond a aussi fait un stage chez Éducaloi. Pendant ces quatre mois, il a animé des ateliers pour les étudiants du secondaire, participé à la mise à jour du contenu du site web et fait de la recherche juridique.Il s’est également impliqué dans le club de droit des affaires et investissements de l’UdeS, joué dans un orchestre à vent et fait partie de plusieurs clubs de soccer. Passionné des mathématiques et des échecs, il adore résoudre des problèmes complexes et exigeants.