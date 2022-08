Me Anthony Cloutier. Source: Site web de Langlois

Langlois Avocats annonce l’arrivée de Medans son groupe de litige à Québec. Après avoir terminé son stage au cabinet, ce jeune avocat exerce en droit des assurances et de la responsabilité civile et professionnelle.« C’est un grand plaisir pour moi de me joindre à l’équipe de Langlois Avocats. La culture d’excellence du cabinet en fait un environnement de choix pour l’amorce d’une carrière en droit. Mon stage de formation professionnelle m’a permis de nourrir mon insatiable envie d’apprendre en comptant sur le soutien de mentors qualifiés et à l’écoute », a déclaré Me Cloutier sur LinkedIn.Ce Barreau 2022 détient un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales ainsi qu’un baccalauréat en droit à l’Université Laval. Ses études ont été marquées par ses nombreuses implications à la Faculté de droit.Il a été membre du Comité de développement durable de l’Association des étudiants en droit, représentant des premières années au Comité des affaires professionnelles de l’Association des étudiants en droit et vice-président aux Commandites pour la Revue juridique de l’Université Laval.Me Cloutier a également été mentor étudiant à la Faculté de droit où il donnait des conférences pour aider les étudiants à la prise de notes, à la préparation aux examens et à la gestion du temps.Il a aussi été auxiliaire de recherche à l’Université Laval pour le professeur Daniel Gardner. À ce titre, il a contribué à la mise à jour d’un ouvrage de référence en droit des contrats et de la responsabilité civile au Québec.Ses nombreuses passions l’ont mené à faire un stage à l’Assemblée nationale du Québec en tant que page étudiant. Cette expérience lui a permis de se familiariser avec le fonctionnement des institutions parlementaires québécoises.Il a aussi travaillé en tant qu’étudiant en droit chez Desjardins dans le secteur de la protection des renseignements personnels. Cet emploi lui a permis de faire de la recherche juridique, de la rédaction d’avis de conformité, de la révision de contrat et du partage d’expertise.Me Cloutier a par la suite été stagiaire en droit avant de devenir avocat chez Langlois.« Nous sommes fiers de compter parmi nous de jeunes talents qui se distinguent par la qualité remarquable de leur travail, leur engagement envers l’excellence et leur esprit d’équipe. Nous lui souhaitons la bienvenue au cabinet ainsi qu’une belle carrière », a mentionné le cabinet sur son site internet.