Karl Boulanger. Source: LinkedIn

La danse en soirée n’est pas incompatible avec l’exercice du pouvoir, affirme cet avocat.La première ministre de la Finlande,, vient de faire les manchettes pour des vidéos la montrant en train de danser activement lors d’une soirée entre amis. L’opposition finlandaise a aussitôt demandé qu’elle soit soumise à un test de dépistage de drogues, qui s’est révélé négatif.La contre-réaction a été aussi forte: nombre de voix se sont élevées à travers la planète pour regretter la suspicion causée par les vidéos. Cette suspicion aurait-elle été de mise si il s’était agi d’un premier ministre?C’est la question que pose également, avocat chez Torys, dans une publication sur LinkedIn. Par solidarité avec Sanna Marin, lui-même se dévoile dans un autre costume que celui, classique, d’un avocat. Il partage une photo en chemise à fleurs, sur un bateau au large de l’Espagne.L’avocat précise qu’il s’exprime en son nom personnel, dans cette publication qui a suscité plus de 2 000 réactions au moment de publier cet article.« En réponse au pseudo-scandale à saveur mysogine engendré par la publication d’une vidéo de la première ministre finlandaise, madame Sanna Marin, dansant avec un groupe de personnes: me voici sur un bateau, dépeigné, où du vin était servi et où j’ai aussi beaucoup dansé (lorsque les vagues le permettaient) avec des ami.e.s sur les paroles de Dua Lipa, notamment. »Pour l’avocat, Sanna Marin incarne la proximité nécessaire entre la vie du commun des mortels et les exigences obsolètes qui s’appliqueraient aux gens de pouvoir.« Si nous voulons rendre les postes de pouvoir accessibles, il faut arrêter de les rendre inaccessibles et de leur imposer des exigences délusoires.Si nous voulons que les citoyen.ne.s des nouvelles générations s’impliquent en politique (Madame Marin a 36 ans), il faut arrêter de vivre 50 ans en arrière.Si nous voulons (et c’est notre devoir) que les personnes autres que les hommes s’impliquent dans les postes de pouvoir, il faut arrêter de juger et traiter plus sévèrement ces personnes. »Et l’avocat de conclure:« Ah. Et aux personnes qui critiquent toujours madame Marin, faites jouer au maximum Dancing Queen d’ABBA - ça fait passer le méchant. »Contacté par Droit-inc, Karl Boulanger trace un parallèle clair avec le milieu juridique. « Le parallèle peut aussi être dressé avec la communauté juridique - tout métier qui impose un niveau de stress et une pression importante devrait avoir pour corollaire la possibilité, dans sa vie privée, de profiter de la vie! »Alors, dansez maintenant!Me Karl Boulanger / Source: LinkedIn