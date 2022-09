Le palais de justice d'Ottawa. Source: Radio-Canada

Le producteur de la CBC, Stephen Hoff. Source: Twitter

La matinée de mercredi a été chaotique au Palais de justice d'Ottawa où plusieurs interruptions ont perturbé les procédures de la cour, tant en personne qu'en mode virtuel.Les journalistes de CBC ont pu observer le personnel de la Cour de justice de l'Ontario recommencer une audience virtuelle au moins deux fois, après plusieurs interruptions causées par des participants non identifiés.Mis en place durant la pandémie, il est désormais possible de rejoindre des salles d'audience en mode virtuel, via les identifiants de réunion Zoom et les codes d'accès fournis par le Palais de justice.Il est assez courant pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans une procédure d'utiliser des titres autres que leurs noms, tels qu’ « observateur » ou « citoyen », et de couper leurs microphones et d'éteindre leurs caméras d’ordinateur pour éviter d'interrompre les procédures.Mercredi matin, dans la cour virtuelle d'Ottawa, plusieurs utilisateurs non identifiés se sont joints à l’audience et ont joué de la musique avant d'être mis en sourdine et expulsés par le greffier du tribunal à la demande de la juge de paix,Une partie de la musique jouée ressemblait à de la chorale russe, et une partie était électronique.Le producteur de la CBC,, a raconté qu'il « n'avait jamais vu aucune interruption de cette ampleur dans une salle d'audience virtuelle d'Ottawa depuis les audiences initiales de, plus tôt cette année ».M. King est l’une des personnes clés de la manifestation du convoi des camionneurs qui a encombré les rues du centre-ville d'Ottawa pendant des semaines, en janvier et février. Il fait face à des accusations de méfait, de conseil pour commettre un méfait, de conseil pour commettre l'infraction de désobéissance à une ordonnance du tribunal, de conseil pour faire obstruction à la police, d'entrave à la justice et de parjure.Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue début septembre.Plus tard mercredi matin,, un partisan du convoi des camionneurs – communément appelé Brian Derksen, « le camionneur qui n'est jamais parti » – a comparu en personne dans la salle d'audience 14 et a interrompu à plusieurs reprises le juge de paix Colterman, la Couronne et le greffier.M. Derksen a déclaré que Dieu était son avocat, entre autres choses, et a insisté à maintes reprises sur le fait qu'il était lui-même la Couronne.De telles opinions sont courantes dans le mouvement citoyen souverain, qui prétend, entre autres, que les tribunaux n'ont aucune compétence sur les personnes.M. Derksen est accusé d'avoir fait obstruction à un agent de la paix et d'avoir causé des troubles à l’ordre public en étant ivre.Le juge de paix Colterman a finalement ordonné que M. Derksen soit expulsé de la salle d'audience par la police. Sa prochaine comparution est prévue début septembre.