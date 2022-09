Anne-Marie Poitras. Source: LinkedIn

La Fondation du Barreau à une Cheffe de la direction. Son nom ?, entrée en fonction le 1er septembre dernier.Une suite logique à sa carrière professionnelle ? C’est du moins l’opinion de la principale intéressée.« Tout au long de ma carrière, j’ai toujours eu à cœur la protection du public dans le but de tendre vers une société plus juste et équitable. »Diplômée en traduction, Me Poitras détient une certification en gouvernance de sociétés et un diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique appliquée. Elle se dit ainsi outillé pour relever son nouveau défi.« Je trouve ce nouveau défi très stimulant à ce stade-ci de ma carrière. J’ai maintenant le privilège de mettre à profit mes compétences, ma vision et mon énergie au service d’une mission qui m’anime. »Me Poitras cumule plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gouvernance et de l’encadrement des marchés financiers. Elle a été PDG de la Chambre de l’assurance de dommages de 2018 à 2022 en plus d’avoir œuvré chez Desjardins Capital comme vice-présidente Gouvernance et conformité, ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers à titre de surintendante de l’assistance à la clientèle et de l’indemnisation.La Fondation n’a pas manqué de relayer cette annonce sur les réseaux sociaux, soulignant celle-ci à grand trait sur Facebook, Twitter et LinkedIn.Sur ce dernier, les commentaires pleuvent ; ils sont plusieurs juristes à lui souhaiter du succès dans ses nouvelles fonctions.