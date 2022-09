Me Steeves Bujold. Sources: Site web de McCarthy Tétrault et Shutterstock

Meest du cabinet McCarthy Tétrault de Montréal. Il entrevoit son mandat avec fébrilité.« C’est avec honneur, fierté et humilité que j’entreprends la présidence de notre Association, et je me réjouis de tout le travail que nous pourrons accomplir dans l’année à venir ».L’avocat ne cache pas son homosexualité. Au contraire, il a la ferme intention de travailler à l’amélioration de la diversité dans la profession juridique, notamment en répondant aux besoins des membres de la communauté LGBTQ2S+, en particulier les personnes non binaires et trans.« Le Québec est rendu là. La population est rendue là. Une province diversifiée qui représente les différents genres de la société avec des modèles de personnes qui sont gaies dans les arts, les sports et le domaine juridique », lance celui qui a grandi en Gaspésie.Me Bujold promet d’être un président près de ses membres. « J’irai les rencontrer partout au Canada à l’écoute de leurs préoccupations et de leurs besoins pour démontrer que l’Association est bien consciente que les réalités sur le terrain sont différentes d’une province à l’autre », affirme le successeur àde Toronto.Devant la montée de violence sur les réseaux sociaux qui marque la présente campagne électorale au Québec, Me Bujold mentionne que les tribunaux devront resserrer les règles.« La liberté d’expression est primordiale au pays, mais n’oublions pas que la liberté de l’un se termine où la liberté de l’autre commence. Il faudra recalibrer le droit en la matière ».Il souligne du même souffle que notre système de justice est cité en exemple partout dans le monde pour notre liberté. « L’indépendance de la magistrature est importante. Un juge peut rendre une décision sans avoir la crainte d’être influencé par des menaces au Canada. Il faut que les gens puissent exprimer leurs opinions sans crainte d’être victimes d’un acte de violence », en précisant que l’Association regroupe plus de 37 000 juristes, notaires, professeurs de droit et étudiants en droit de partout au Canada.La priorité en matière de représentation du nouveau CA est l’atteinte de l’égalité devant la justice.L’accent sera mis sur les ressources requises pour répondre aux besoins juridiques, les innovations visant à améliorer les systèmes de justice et les mesures à prendre pour mettre fin à la discrimination systémique et garantir la diversité et l’inclusion dans le système juridique.« Depuis plus d’un siècle, notre Association est le porte-parole de la profession juridique, ici comme à l’étranger. Elle s’est portée à la défense de la primauté du droit et de l’indépendance judiciaire et s’est fait l’ardente défenseure de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion au sein de la profession juridique, et un champion de la promotion des droits de la personne », déclare Me Steeves Bujold.Celui qui devient le 94e président de l’Association du Barreau canadien est doté d’une solide expérience : Admis au Barreau du Québec en 1999, Me Bujold est associé et leader du groupe litige pour la région du Québec au bureau de Montréal du cabinet McCarthy Tétrault. Il y est aussi président du groupe d’action pour la Fierté et membre du Comité Priorité à l’inclusion.Il est membre actif de l’ABC depuis 2001 et membre du conseil d’administration depuis 2019. Me Bujold a présidé le Comité de sélection de la chef de la direction, le Comité des politiques, le Comité de gouvernance et d’égalité ainsi que le Sous-comité sur l’égalité.Le conseil d’administration de l’ABC accueille également dans ses rangs de nouveaux membres, dont une autre québécoise en la personne de. Les autres sont :, c.r., de la Colombie-Britannique,, c.r., du Nouveau-Brunswick,, c.r. de la Nouvelle-Écosse,du Yukon,des Territoires du Nord-Ouest,du Nunavut, etde l’Île-du-Prince-Édouard.Ils se joignent aux membres du conseil qui seront à la deuxième année de leur mandat de deux ans :de la Saskatchewan,, c.r., de Terre-Neuve-et-Labrador,de l’Ontario et, c.r., de l’Alberta.La vice-présidence a été confiée àde Winnipeg qui, lui aussi, amorce son mandat.