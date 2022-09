Me Bertrand Giroux. Source: Site web de Miller Thomson

Le cabinet Miller Thomson est fier d’accueillir dans son équipe Me« Nous souhaitons la bienvenue à Bertrand Giroux qui se joint à notre bureau de Montréal en tant qu’avocat associé. Spécialisé dans l’insolvabilité et le litige commercial, il apporte plus de 30 ans d’expérience à notre équipe », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Avant de se joindre à Miller Thomson, Bertrand Giroux était associé pour BCF depuis 1995. Il était l’un des membres fondateurs et co responsable de l’équipe stratégique de restructuration et insolvabilité.Sa pratique est axée sur le litige commercial, notamment les recours des actionnaires, la restructuration et les faillites. Il conseille des gens d’affaires, des administrateurs indépendants, des conseils d’administration, des sociétés, des syndics et plus encore.Il possède aussi une vaste expérience en matière de protection à la vie privée, d’atteinte à la réputation, de concurrence déloyale, de gestion de crise et généralement en litige commercial.« Bertrand Giroux est reconnu par ses pairs pour son intelligence, son doigté et son adresse lorsqu’il s’agit de vulgariser un dossier ou en situation de pression », mentionne le cabinet sur son site web.Me Giroux détient un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke et il a été admis au Barreau en 1986.Il a siégé pendant trois ans au Comité de liaison du Barreau du Québec avec la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec. Il est actuellement membre du comité de lecture du National Creditor/Debtor Review, une publication de Butterworth dans le domaine de la faillite et de l’insolvabilité.Au cours des dernières années, Bertrand Giroux a été chargé de litiges majeurs et d’opérations de restructuration, dont la restructuration du Groupe Les Ailes de la Mode et du Groupe Bikini Village.Il a aussi été conseiller juridique principal d’Avance Pharma, dans le cadre de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.Parmi ses mandats importants, Bertrand Giroux a été conseiller juridique principal du Groupe Hexagone, dans le contexte de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.Cette année, il s’est vu décerner cette année le titre de « Litigation Stars » par Benchmark Litigation Canada. Il a aussi été reconnu dans le répertoire juridique Best Lawyers au Canada pour ses expertises en droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière.Au moment d’écrire ces lignes, Bertrand Giroux n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.